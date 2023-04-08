  • 21°C
香港時間 : 2023408日 (週六) 10:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超速危駕】電單車觀塘繞道狂飆時速逾170公里　司機涉超速危駕被捕

社會 10:03 2023/04/08

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

涉案車輛。（警方提供）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨晚10時（7日）在區內展開打擊危險駕駛及超速駕駛行動，行動期間，警方於觀塘繞道近觀塘公眾碼頭發現一輛電單車正沿觀塘繞道西行方向高速行駛並在車群中穿插，遂隨即展開追截行動，其間該電單車被偵測到多次超速，最高時速超過每小時170公里，最後在承啟道近沐虹街成功截停該輛電單車，

初步調查，31歲姓郭男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警方檢驗後發現，該電單車懷疑曾非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。
 
警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊超速及危險駕駛、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【青年更生】懲教署為更生青年舉辦足球裁判體驗班　港產女裁判羅碧芝親授技巧
18:32 2023/04/07
【青年更生】懲教署為更生青年舉辦足球裁判體驗班　港產女裁判羅碧芝親授技巧
【天氣報告】一連5日迎接好天氣　周末日間乾燥
今日 07:00
【天氣報告】一連5日迎接好天氣　周末日間乾燥
【盜竊案】男子長沙灣工廈偷佛像及字畫　運走期間人贓並獲
今日 09:52
【盜竊案】男子長沙灣工廈偷佛像及字畫　運走期間人贓並獲

你可能感興趣

【青年更生】懲教署為更生青年舉辦足球裁判體驗班　港產女裁判羅碧芝親授技巧
18:32 2023/04/07
【青年更生】懲教署為更生青年舉辦足球裁判體驗班　港產女裁判羅碧芝親授技巧
【天氣報告】一連5日迎接好天氣　周末日間乾燥
今日 07:00
【天氣報告】一連5日迎接好天氣　周末日間乾燥
【盜竊案】男子長沙灣工廈偷佛像及字畫　運走期間人贓並獲
今日 09:52
【盜竊案】男子長沙灣工廈偷佛像及字畫　運走期間人贓並獲
司機 觀塘 危險駕駛 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】張家界跳崖自殺4名死者身分曝光　家屬以為一直在外地打工
15:02 2023/04/07
【珍惜生命】張家界跳崖自殺4名死者身分曝光　家屬以為一直在外地打工
【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
16:26 2023/04/06
【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
【相守相愛】關菊英氣色好攜眷出席飯局　與同性密友周偉利相戀15年
17:35 2023/04/07
【相守相愛】關菊英氣色好攜眷出席飯局　與同性密友周偉利相戀15年