【超速危駕】電單車觀塘繞道狂飆時速逾170公里　司機涉超速危駕被捕

▲ 涉案車輛。（警方提供）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨晚10時（7日）在區內展開打擊危險駕駛及超速駕駛行動，行動期間，警方於觀塘繞道近觀塘公眾碼頭發現一輛電單車正沿觀塘繞道西行方向高速行駛並在車群中穿插，遂隨即展開追截行動，其間該電單車被偵測到多次超速，最高時速超過每小時170公里，最後在承啟道近沐虹街成功截停該輛電單車，

初步調查，31歲姓郭男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警方檢驗後發現，該電單車懷疑曾非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。



警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊超速及危險駕駛、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

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責任編輯：黃小冰