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【打擊罪行】警方九龍城反罪惡拘6人　其中一男涉非法禁錮

社會 10:37 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

部分被捕人。（警方圖片）

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查小隊及機動部隊人員一連兩日（6及7日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內25間娛樂場所，並搗破一個賭博場所，拘捕6人。行動中一名21歲姓龔本地男子被捕，他涉嫌與本月3日區內一宗「非法禁錮」、「搶劫」及「勒索」案件有關。

案件中，兩名25歲及26歲男子懷疑因金錢問題與被捕人在內的數名男子發生爭執，其後被帶至油麻地區一單位，期間受害人被劫去約17萬元現金、兩部合共價值1.4萬元的手機，以及透過信用卡轉賬約14萬元至一戶口，並簽下欠據。
 
另外，警方昨日（7日）下午約5時突擊搜查馬坑涌道12號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。警方在單位內拘捕一名63歲姓林女子，她涉嫌「經營賭博場所」，該單位同時有多1名男子及3名女子被捕，年齡介乎43至71歲，他們涉嫌「在賭博場所內賭博」。行動中，警方檢獲約1200元現金、一張電動麻雀枱及兩副麻雀。所有被捕男女現正被扣查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

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責任編輯：黃小冰

 

勒索 信用卡 搶劫 油麻地 罪案

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