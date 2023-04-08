【遊泰注意】熱浪侵襲泰國多地錄高溫　曼谷體感溫度50.2°C列危險級別

▲ 熱浪侵襲泰國多地錄高溫，曼谷體感溫度50.2°C列危險級別。（iStock圖片）

泰國多地受熱浪侵襲，首都曼谷周四（6日）體感溫度飆升至攝氏50.2度，屬危險級別，比布吉島更熱。泰國政府早前亦因熱浪來襲發布健康警示。

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綜合泰國傳媒報道，曼谷郊區挽那（Bang Na）6日體感溫度高達攝氏50.2度，成為全泰國最熱的地方，其次是春武里府林查班（Laem Chabang），錄得49.4度、布吉島（Phuket）47.9度、四色菊府（Si Sa Ket）41.5度，以及碧差汶府（Phetchabun）的40.6度。

泰國當局使用四級分類評估炎熱指數，攝氏27度至32度屬監控級別、32度至41度為警告級別、41度至54度為危險級別、超過54度為非常危險級別。當局表示，長時間處於41度至54度戶外環境中，有機會出現肌肉痙攣、中暑等症狀。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

處理中暑三步曲

老永基亦教如何處理中暑人士：

1. 全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

2. 補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

3. 報警求助：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣