【潮濕生菇】天氣潮濕辦公室富貴竹長黃色菇　外型似「唱K神器」網民揭真身

▲ 天氣潮濕辦公室富貴竹長黃色菇，外型似「唱K神器」網民揭真身。

回南天殺到，潮濕程度甚至讓室內環境都長出蘑菇。日前有網民發現，辦公室內的富貴竹盆栽中竟長出一條鮮黃色蘑菇，獨特外觀讓其不禁詢問「係咩嚟㗎呢」？

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樓主將蘑菇照片上載到Facebook「香港種植樂園」，並配文詢問「突然發現生咗條黃色嘅嘢出嚟，係咩嚟㗎呢？」從照片可見，富貴竹盆栽正放在寫字枱上，翠綠的富貴竹旁邊長出一條鮮黃色蘑菇，蘑菇頭部並非呈現常見的傘狀，而是帶顆粒的槌頭形狀。奇特長相加上鮮豔顏色，讓這條蘑菇格外引人注目。

外型似「唱K神器」網民揭真身

帖文引來不少網民留言，大家都紛紛對這外型獨特的蘑菇表示好奇。有人笑稱，蘑菇長得非常像麥克風，可以當作「唱K神器」使用，「一定係mic（咪），一定係想唱K」、「唱K神器之金咪大獎！」、「預咗畀你隨時唱K」。另外，還有人形容蘑菇似「黄色膠羹」、「小時候玩的檸檬吹波膠」；甚至想像力大開，從蘑菇的豔麗黃色外型聯想到似「天線得得B」。

當然，也有正經網民直指，富貴竹內長出蘑菇，是因樓主周圍的環境太潮濕，所以連「花泥都生菇」。更有網民圍爐，上載自己在辦公室茶水間發現長出蘑菇的照片呼應。

不過，俗話說「蘑菇越鮮色越毒」，至於樓主相片中的鮮黃色蘑菇真身究竟為何物？有人提供網上資料解釋，蘑菇真身名為「純黃白鬼傘」，確是毒蘑菇！根據資料顯示，「純黃白鬼傘」含腸胃毒素，可致胃痛。網民紛紛勸喻樓主「有毒快清」、「雖然好靚，但有毒！都係要除走」、「最好趁變圓錐狀前戴手套拔走清理後請洗手」。還由於正值清明節前後，有人直言「鬼傘」這名字不吉利，建議樓主快清走：「清明黃鬼傘，快快清咗比較好」。而樓主最後也上載了用剪刀將蘑菇剷除的照片，證明已將此毒菇處理掉。

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責任編輯：羅嘉欣