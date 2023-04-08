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【TVB御用童星】鄭耀軒愈大愈靚仔　耀B無意入娛圈想當運動員

娛樂 11:13 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

在TVB劇經常出現的冬菇頭童星鄭耀軒自3歲起開始拍劇，曾演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶、《降魔的》的童年豪仔等，演過逾40套劇集，堪稱TVB御用童星，視迷對他不會陌生。

不過人稱「耀B」的鄭耀軒近年卻少演劇，原來他為專心讀書而減少幕前演出。雖然如此，其IG不時上載生活照，讓大家知道他的近況。在下月便15歲的他，已長高了很多。

而且從其分享照片所見，鄭耀軒很喜歡吃著片，卻得天獨厚不但沒有爆暗瘡，還青靚白淨十分靚仔，將來大有機會做小生，不過他想在運動上發展，暫無意入娛圈。

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希望當運動員

鄭耀軒現在喜歡新興運動冰壺，這項在香港屬新興的運動有「冰上象棋」之稱，對此運動充滿熱誠的「耀B」曾接受TOPick訪問表示，希望長大後成為冰壺運動員：「就像之前在東京奧運會中，（劍擊運動員）張家朗奪得金牌，都令到很多人認識他。我都想有更加多人認識我，因為我覺得我可以令人開心。」

反而無意當演員，解釋稱想接觸一些新事物外，還因為：「做演員挺辛苦，有時需要拍攝至半夜三更，甚至是翌日早上。做運動員都要經常練習，但至少晚上可以休息，不需要工作至凌晨。」

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最難忘拍《公公出宮》

他拍劇以來，印象中覺得最辛苦的一次是2016年演劇集《公公出宮》，因為要到內地開平拍攝，而當時天氣炎熱卻要穿古裝，感覺很辛苦。不過，拍古裝劇也讓他大開眼界：「可以去古裝街，又認識到中國古代的家居怎樣。」

而他最滿意自己演出是《金宵大廈》的角色東東：「因為性格設定很符合我，都是喜歡打遊戲機。」他更指當時自己認真看熟劇本入晒戲，忘我地投入東東這角色當中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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