【坐車攻略】港鐵半價車費系統出錯？　三毫子旺角坐到深水埗

▲ 今明兩日坐港鐵，車費最平$0.3就有交易。

港鐵將於本周末（4月8日至9日），以及5月13至14日舉行「感謝日」，向乘客提供半價乘車優惠。不過有眼利網民發現，由旺角去佐敦車費只須3毫子，經實測後成功出閘，究竟港鐵票務系統是否出錯有BUG呢？

「感謝日」期間，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，均可享車費半價優惠，包括來往羅湖及落馬洲站的列車服務。

7條港鐵綫，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及迪士尼綫將於期間加強不同時段的服務方便乘客。

三毫子坐車大法曝光

由旺角往佐敦要坐兩個站，成人車費$4.7，半價後今明兩日就收$2.3。網民於坐車前，往大角咀市政大廈的港鐵$2特惠站拍卡，再於旺角站入閘。

結果車費半價後再減$2，網民於深水埗出閘，只須付$0.3，仲平過長者樂悠。

網民分享稱，只要先拍$2機，再坐港鐵兩個車站以內的車程，車費也是$0.3。而如果由旺角過海去銅鑼灣，今明兩日嘟埋$2機之後，車費只要$4.2。

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責任編輯：吳卓峰