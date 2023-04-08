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【播錯國歌】楊潤雄強調即使削資不會影響運動員　會繼續資助訓練及出賽

社會 11:15 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

楊潤雄。（資料圖片）

冰球港隊2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會正啓動暫停冰協會員資格的相關程序，政府亦考慮削減資助。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（8日）在電台節目中表示，贊同港協的看法，認為冰協在態度及管治上有問題，又強調會繼續資助運動員訓練及參加比賽，冀運動員放心。

楊潤雄表示，是次播錯國歌事件的重點是冰協有否依足指引維護國歌，只要冰協下月提交的改善方案符合港協要求，就不用削減資源，否則港府未有採取行動。不過，他強調即使要削減資助，也會繼續會在繼續支援運動員訓練及參加比賽，這方面的資源不會減少；提到每個體育總會會交來年計劃建議予康文署審批，所以康文署可知冰協未來有什麼開支是用在運動員培訓、出賽或運動推廣上，會因應實際情況發放撥款。

對於運動員指，努力比賽的表現被忽視，現時社會只關注播錯國歌。楊潤雄稱，不希望此情況發生，希望市民支持運動員，惟又因國歌很重要，一旦播放國歌出錯，就會掩蓋運動員的成績，所以要嚴肅認真處理，確保同類事件不會再發生。

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責任編輯：黃小冰 
 

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