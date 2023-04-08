【好前妻】男子墮桃色騙局失74萬　前妻1個原因助還債網民嘆「聖人」

▲ 男子墮桃色騙局失74萬，前妻1個原因助還債。

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛，但內地有一名女子跟丈夫離婚後，竟然助他還債，這名好前妻獲網民大讚真偉大，是聖人。

最新影片推介：

據內地傳媒報道，江西1名任職汽車技工及已離婚的劉姓男子，日前偶然拾到1張印有嫖娼廣告資料的卡片，遂抱着「單純地想嫖一下」的心態致電查詢，卻因而墮進騙局。男子在騙徒的引導下，註冊成情色平台會員，被要求先儲值及玩遊戲才能享用服務，「他說這個是全國的同城優化平台，註冊會員會更優惠更便宜」。

損失74萬元

劉男先後轉帳65萬元（約港元74萬），而騙徒聲稱玩遊戲的積分可以兌換成現金，為了兌現積分及取回金錢，他更不惜向銀行及前妻借錢以完成手續，直至突然被騙徒封鎖才得知被騙，只好報警求助。

劉男本身薪金不高，雖然已向警方報案，但仍要向銀行繳還貸款，走投無路的他只好硬着頭皮將真相告知前妻，並向她求助。本以為前妻得知被騙經過，會立即拒絕協助還錢的要求，沒想到對方竟一口答應，結局令網民嘖嘖稱奇。

劉男的前妻受訪時指，幫忙的原因是因為正在讀幼稚園的女兒，即使現在她失業，收入捉襟見肘，但她覺得女兒需要爸爸在身旁陪伴，不希望劉男因錢銀問題而被迫遠離女兒，「雖然他是我前夫，聽到這事情，我還是義無反顧回來跟他一起還債」。

報道一出，不少網民也表示極度震驚，紛紛感嘆「這絕對是聖人」、「這女的是活佛轉世嗎？」、「前妻真偉大，我不行，境界不夠」、「上輩子是扶了多少個老奶奶才有這樣的福分有這樣的前妻」。不過也有人認為劉男根本不值得前妻如此幫忙，「女人太傻，這個男人不值得」、「他都想去嫖了，你還要幫他？」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳