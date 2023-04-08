【8孩母親案】女子慘遭拐賣24年誕8孩　丈夫鐵鏈鎖頸拘禁虐待罪成囚9年

▲ 雲南省一名女子被拐賣到江蘇徐州市，期間被虐待、拘禁，更被鐵鏈鎖頸，在11年間誕下8名子女。涉案丈夫董志民虐待及非法拘禁罪成立，判囚9年。（網上圖片）

「江蘇徐州八孩母親」案震驚全國，雲南省一名女子被拐賣到江蘇徐州市，期間被虐待、拘禁，更被鐵鏈鎖頸，在1999年至2020年間，她先後誕下8名子女。事件經歷24年，至去年年初曝光，公安經調查後拘捕子女的父親董志民等人。4月7日，徐州市中級人民法院一審裁定，董志民虐待及非法拘禁罪成立，判囚9年；其餘5名被告拐賣婦女罪成，分別判囚8年至13年。

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有關影片去年在網絡瘋傳，引發社會高度關注。經公安機關調查後，指影片中女子來自雲南，名叫小花梅。1998年初，小花梅被兩人以幫助治病為由，拐騙至江蘇省東海縣，其後經5人分別以3,000至5,000元人民幣，賣到徐州市豐縣董志民的家中。

她在1999年至2020年，先後生育8名子女，期間董志民虐待和拘禁受害人，導致受害人患有精神分裂。 事件經歷24年，到去年年初曝光，網上流傳片段顯示，受害人被關在一間屋内，被人用布條和繩索捆綁身體，並以鐵鏈鎖住頸部，生活環境惡劣，事件引起社會廣泛關注，公安調查後採取拘捕行動；傳媒走訪發現，縣、鎮、村三級政府有多名幹失職失責。

▲ 小花梅被虐待致患有精神分裂症。（網上圖片）

11年間誕8孩 精神障礙加劇

剛到董家時，小花梅生活基本能夠自理，能與人交流，有時存在痴笑、目光呆滯等表現。1999年，董志民與小花梅誕下長子。2011年至2020年，二人再誕7名子女。不過，2011年、2012年小花梅生育二子、三子後，精神障礙症狀逐漸加重，2017年誕第六子後病情更明顯。

2017年7月至案發前，董志民對小花梅以布條繩索捆綁、鐵鍊鎖頸等虐待、拘禁行為。小花梅時常捱餓受凍，居住場所無水、電、陽光，生活環境惡劣。董志民的虐待行為，致小花梅人身健康遭受重大傷害。經鑑定後證實小花梅患有精神分裂症（衰退期），被評定為精神殘疾二級。

法院認為，被告人董志民虐待家庭成員，情節惡劣，構成虐待罪，且致小花梅患精神分裂症不可逆轉，具有致被害人重傷的加重情節；構成非法拘禁罪，依法應數罪併罰。被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得拐賣婦女，造成嚴重後果，構成拐賣婦女罪。

1998年參與拐賣小花梅犯罪嫌疑人共有7人，其拐賣行為均已超過追訴期。為從嚴打擊拐賣婦女犯罪，經最高人民檢察院核准，徐州市人民檢察院對在拐賣婦女犯罪中作用較大、情節嚴重的時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得等5人進行追訴，李某玲、劉某柱在拐賣婦女犯罪中作用較小、情節較輕，未予追訴。

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責任編輯：王明芳