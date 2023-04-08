【LIGHT IT UP】王君馨爆當年被禁上叱咤頒獎禮　為歌手夢暫緩買樓生小孩計劃

紐約長大，在2007年來港選港姐摘下亞軍入行的王君馨，在2016年憑《城寨英雄》一劇人氣急升，在同年與圈外丈夫Daniel結婚成為人妻。

不過已當人妻的她仍未忘心中夢，在3年前，王君馨勇敢豁出去追夢，自資以獨立歌手「G.Racie」名義先後推出3首跳唱作品。

現年37歲的她為其音樂第三炮、首支英文主打《LIGHT IT UP》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪親解兩年前離巢大台因由，並剖白她踩過界做歌手的原因。

▲ 王君馨任《星光背後》嘉賓接受主持人梁泰來（左）訪問。

落足本拍新歌MV

原來，王君馨自小夢想做跳唱歌手，16歲時曾有機會簽約台灣HIM華研音樂以女團出道做飛輪海的師妹，最後因友情及承諾放棄，直至6年前遇上鍾舒漫，重燃她內心跳唱夢的一團火。



對於落重斥資6位數投資新歌《LIGHT IT UP》的MV拍攝，王君馨表示最大的滿足感來自觀眾願意欣賞自己唱跳：「其實我做音樂最大嘅動力係可以鼓勵到身邊嘅人勇敢去追夢。」

▲ 王君馨落足本拍新歌《LIGHT IT UP》MV。

幾乎當飛輪海師妹

王君馨自幼習舞，早在美國唸高中時夥兩同學組過一隊三人女子嘻哈組合「SEVEN XPRESS」，更曾以組合名義於當地辦過慈善演唱會。

她亦在節目中首度自揭，原來當年曾有機會簽約台灣HIM華研音樂，一嘗跳唱歌手夢以女團出道做飛輪海的師妹。

可是，當年卻因與拍檔的一個承諾而拒絕對方的邀請：「我哋三個女仔去台灣面試之前，承諾過大家要一齊去一齊返，但對方只係想簽我一個，所以就turn down咗。」

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丈夫放棄買樓支持追夢

2020年，王君馨轉型成為獨立歌手，首次與鍾舒漫合作的歌曲《隱形》成為重燃自己跳唱夢的契機：「雖然我喺音樂路嚟講算係比較遲，但我驚40歲未必有勇氣去做呢樣嘢。」

此外，原來王君馨在追夢路上，亦曾獲丈夫鼓勵追夢而放棄置業：「樓可以遲啲買！但夢過咗就過咗，我唔想自己後悔！」



王君馨在3年前以獨立歌手G.Racie身分推出的處女作《Casada》成績甚好，一度成為903叱咤樂壇流行榜專業推介第二位。

可是，君馨自揭歌曲原來險些成ViuTV Chill Club推介榜冠軍歌，惟礙於身份關係未能道謝：「我記得嗰陣佢哋想畀Number 1我，但因為個身份仲喺舊公司，我唔可以say thank you。」

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不想將來後悔

談到曾在當時娘家星夢簽約兩年做歌手，王君馨表示對唱劇集歌的滿足感不大：「似唱緊人哋嘅故事，想自己嘅歌有自己嘅故事或訊息。」

同時，王君馨還承認被禁而無法現身當年有資格候選生力軍的叱咤頒獎禮。

而節目完結前，王君馨透露自己為追夢而暫緩生小孩子的想法：「我唔想有一日望住仔女，對佢哋講我為咗佢哋所以無追夢！」

她希望個心理準備，完成手上想完成的工作，才全心全意地做個負責任的母親，謂：「我同老公都想要小朋友，所以其實大家都會有少少壓力！」

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