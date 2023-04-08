【食用安全】用不鏽鋼飲管喝水從不清洗　女子揭內藏大塊霉菌污垢：我反覆生病3年

▲ 用不鏽鋼飲管從不清洗，揭內藏大塊霉菌污垢。（iStock圖片）

病從口入，使用不銹鋼飲管要定期清洗。澳洲一名女子分享，自己從來不會清洗不銹鋼飲管，惟近日發現飲管內藏有大塊污垢，又指自己反覆生病3年，懷疑與飲管有關。

最新影片：

據《紐約郵報》報道，該名女子Kayla Houlihan最近拍片分享，指由只會使用不銹鋼飲管喝水，因此從來沒想過要清洗。而她3年來經常生病，原本以為是水樽的問題，直至家人詢問她有否洗過飲管時，她才發現管內藏有大量霉菌。

▲ 飲管內藏大塊污垢。（影片截圖）

Kayla表示，對此感到十分震驚，「不知道該笑還是該哭」，又指水樽製造商在網站上清楚列明，要定期清潔水樽和飲管，而她卻沒有注意到這一點，直言「100%是我的錯」。

報道提到，專家建議每天使用番梘水清潔一次水樽。另外，根據美國一項研究，可重用水樽攜帶的細菌量可能是一般馬桶座墊的4萬倍，幾乎與細菌培養皿差不多。

水樽口含菌量達30萬比廁所板高

美國健身網站Treadmill Reviews在2016年做過一項水樽研究，針對4款水樽，包括飲管型、吸嘴型、擰蓋型和滑蓋型。研究人員找來12名運動員，分別使用12個水樽一星期，但不可以清洗，結果發現，運動員水樽上的細菌平均數量超過每平方厘米30萬CFU（菌落形成單位），而一件寵物玩具平均的細菌平均數量只有每平方厘米2900 CFU，即水樽的細菌比寵物玩具多出100倍。

滑蓋型水樽含菌量最高

在眾多類型的水樽中，滑蓋式水樽雖然方便，只需將蓋子滑開就可飲用，不怕水溢出，但它的含菌量最高，每平方厘米高達93萬CFU。雖然飲管式水樽的含菌量只有每平方厘米25.4CFU，原因可能與水分隨吸管滑下，故接觸口部的飲管細菌不易滋生，但仍然比家用廁所板含菌量高出每平方厘米2菌落形成單位(CFU）。

▲ 滑蓋型水樽樽蓋，一周不洗後驗出最高含菌量。（Treadmill Reviews網站圖片，中文字後製）

研究人員又指，他們測試的水樽中均帶有獨特的細菌類型組合，令人驚訝的是，逾6成細菌都是有害和令人致病，當中吸嘴型水樽及扭蓋型水樽超過98%的細菌都是對人體有害的，並且存在微量抗生素免疫的細菌，如大腸桿菌、沙門氏菌等。

研究指出，細菌喜歡潮濕的表面，所以瓶子上的角落和縫隙愈多，水分就會散落周圍，令細菌繁殖得更多更快，因此提醒市民應在每次使用後好好清潔水樽，亦可以使用較弱的殺菌潔淨劑把水樽徹底消毒。

到底可以如何清潔水樽？外國有健康資訊網介紹以下方法：

1. 洗碗機

最簡單的方法是把水樽放入洗碗機清洗。

2. 醋

若沒有洗碗機，亦可嘗試用醋，它的酸性可以殺死某些細菌，並去除異味。以洗潔精和熱水清洗水樽，再把白醋倒入水樽中，約為水樽的5分之1，再注入熱水至樽滿，待10至15分鐘或過夜再清洗，用熱水徹底沖洗至直沒有氣味。

3. 洗潔精及暖水

加幾滴洗潔精和暖水入水樽內，蓋上樽蓋後搖動水樽約1分鐘，可用軟毛刷去除污漬，之後沖洗乾淨，待風乾即可。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣