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【食安醜聞】日本連鎖壽司店被爆用過期食材　員工竄改食物保鮮期官方咁回應

食用安全 13:52 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本連鎖壽司店被爆用過期食材，員工竄改食物保鮮期，指控獲官方回應。

魚生壽司確保新鮮，才不容易吃壞肚。但在有「職人精神」的日本，一間非常受歡迎的連鎖壽司店被爆料指長期使用過期食材製作壽司，消息一出引發民眾巨大反應。

最新影片：

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【TOPick診症室】4成長者膝關節退化　骨科專科醫生講解新療法

根據日本媒體報道，在日本有575間分店、被民選為「最愛迴轉壽司店」第3位的「濱壽司（はま寿司）」，開業以來以平價的100日圓壽司為賣點吸引顧客。但日前，有3名曾於福島縣郡山堤分店任職的前員工爆料，濱壽司長期向客人提供過期食材，包括魚生、水果等。員工依店長指示，手動竄改如三文魚、吞拿魚等食材的食用標籤，將保鮮期「延長」後，用來製作壽司。

前職員更表示：

這種行為已經做了多年，也並不只發生在郡山堤分店。是很常見的事。

官方回應

事件被爆出後，「濱壽司」在一開始否認指控，並表示已立即對店內食物進行突擊檢查，然而沒有任何發現，無法確認店鋪有向顧客提供過期食材。另外又發出聲明，表示正在與所有員工進行確認，有新發現會再公佈。

目前，根據官方最新回應，官方指已對事件進行反省及改善政策，日後將確保向顧客提供安全、美味的食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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