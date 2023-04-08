【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷　大哥直言：我有一天會坐輪椅

成龍主演的最新電影《龍馬精神》在內地上映，近日大哥忙於為新片四出宣傳。在《龍馬精神》內，他飾演一個龍虎武師，所以他接受內地媒體訪問表示，現在新一代觀眾不瞭解「武師」這個行業，所以這個戲想要拍給年輕人看，他說：「其實這部電影也就獻給全世界的動作人（特技演員）。」

大哥表示自己從小立志當龍虎武師：「這就是我的夢想！」成龍更稱曾有個鏡頭一直NG，到最後甚至NG逾1000次，可是最後卻沒用那個鏡頭。

但成龍指現在拍電影不會有此情況發生：「因為現在太幸運了，現在拍動作片就有很多輔助的機器、輔助的人才、科技去幫助我們。」

他坦言，現在如果想再拍從前那些超危險的動作，就算演員功夫再厲害也拍不了：「導演、武術導演、投資商也不會讓他做，因為你一受傷，整個劇組就停了。」

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▲ 成龍新片《龍馬精神》。

與同行良性競爭

成龍回想70年代至90年代自己最拼命的日子稱：「我跟洪金寶鬥、洪金寶跟劉家良鬥、劉家良跟我鬥，袁家班、洪家班、劉家班，所有武行跟武行鬥！你這麼拼命、我這麼拼命，你跳火車、我跳飛機！」

可是這麼拼命拍戲卻令自己「周身勢」，成龍坦言：「知道我有一天會坐輪椅或拄拐杖，因為就算現在打了封閉（藥物針），我久不久大腿都會疼，還有肩膀啊、我的腰啊，是不是藥力已經差不多到了。」

▲ 成龍新片《龍馬精神》。

龍虎武師就這個命

大哥自揭已打了兩次封閉針，不能打第三針：「因為第三針他們說骨頭會脆，再下來就是要動手術了。很怕，我最怕打針。沒關係，做我們這行就是這樣，龍虎武師就這個命，你如果看《龍馬精神》電影，這就是我們的對白。」

他最後無奈稱：「沒有辦法，不單只是我一個，你看洪金寶啊元彪啊吳京啊，我們都是如此。」

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