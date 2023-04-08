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【公屋輪候】單親媽攜子女排公屋9年　呻三派全是有問題舊樓︰運氣太差

育兒經 13:30 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名單親媽攜子女排公屋長達9年，但三派全是有問題舊樓，慨嘆自己運氣太差。

派到靚公屋如中六合彩！一名單親媽媽在網上平台發文訴苦，稱自己輪候公屋9年，3次配房都獲派幾十年樓齡的舊樓，各種問題包括極低層、無電梯直達等，令感慨自己運氣差，只能改變心態去接受，而最近她去視察過單位，有感而發。

該名女網民日前在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」中發帖文，表示自己是單親媽媽，育有一對子女，一家人輪候市區公屋長達9年，首派彩虹邨極低層、對正行車天橋的2至3人單位；二派柴灣興民邨2至3人單位，但沒有電梯直達樓層；今次終極第三派是南山邨南安樓單位，令她不禁慨嘆：

3次都係幾十年嘅舊樓，運氣真是非一的……唉！

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網民讚南山邨交通方便

網民直言輪候市區公屋，就要有心理準備獲派舊樓，又認為她已頗幸運，很多人「恨都恨唔到」。有網民見她第三派南山邨後，也大讚南山邨交通方便、靜中帶旺，「你唔要我要呀南山」、「南山地理位置幾好，算交通方便」等。

單親媽之後解釋，她發文並非想抱怨，只是想表達自己運氣差而已，「已經等了差不多9年，對於第三派，無論派甚麼地方，已經有心理準備去面對了」。她又去到獲派的單位門口視察過，單位比想像中好，會欣然接受。

雖然無得開門入屋睇，只係喺氣窗望下，單位面積已經比我之前兩派大很多了，問過街坊，原來這單位是後期電梯大堂改建而成的，從來沒有人入住過，鄰居之間關係和諧。我及子女單親家庭，道地香港人，雖然貧窮，但從未有領取綜援，唔夠錢用咪返多兩份工囉，天無絕人之路！

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責任編輯︰王明芳

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