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【狠父謀殺】未滿3歲小姊弟墮樓慘死　狠父情婦策劃謀殺被判死刑上訴辯稱：是意外　

親子 14:05 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

重慶市高院表示將擇期宣判。

內地重慶一對未滿3歲小姊弟，去年從15樓家中墮地身亡，背後原來是生父與情婦策劃謀殺。生父為討好「富二代」情婦，狠心把孩子推落樓，偽裝成意外，生父更於孩子死亡時假惺惺地撞頭嚎哭。當地法院在去年1月以故意殺人罪，判處生父及情婦死刑，近日，案件進行二審，生父跟情婦推翻證供，表示姐弟墮樓慘死是意外。

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據內地傳媒報道，案發於2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府的張波，將2歲女兒和1歲兒子從15樓丟出窗外，孩子當場摔死。調查發現張波與女友葉誠塵為「清除結婚障礙」商討殺死孩子。法院認為兩人突破人倫道德底線，作案動機及手段特別殘忍，2021年12月28日一審判決兩人死刑，剝奪政治權利終身。兩人提出上訴。

但二審時張波稱事件是意外。檢察官質疑他說前後多次進入出事房間，看見孩子在窗邊玩，卻沒有關窗或將孩子帶離危險區域，不合常理。檢察官問他，既然沒有殺害孩子，為何在發後刪除與女友葉誠塵的微信聊天記錄，今年初又為何多次寫信給前妻陳美霖懺悔求原諒，張波對此啞口無言。

而公安亦恢復了張波與葉誠塵的手機資料，當中有17557條聊天記錄，內容證實葉誠塵以自己和家人不能接受張波有小孩的事實為由，多次催促張波殺死兩個小孩。

葉誠塵辯稱有精神病

而葉誠塵就辯稱自己有精神病，更指控張波交往初期強姦、欺騙她，她指「共謀犯案的聊天記錄是衝動商討，沒有打算實施，還說自己有精神病，聊天記錄是精神混亂的情況下發出。」

而內媒亦訪問了旁聽人員，說：「整個庭審過程中，張波、葉誠塵說的最多的是『記不住了』、『聽律師意見』兩句話。」儘管張波翻供說是意外，在最後陳述階段他還是向孩子表示懺悔，也向陳美霖及其父母表示歉意。葉誠塵則沒有悔罪表現，稱自己案發時不在現場，最多是從犯，她有精神病，希望法院酌情判刑。

重慶市高院4月6日晚庭審結束後發布消息，表示將擇期宣判。陳美霖多次表示希望張波「要贖罪就伏法」，小孩的外公外婆則表示，希望二審能維持一審的死刑判決。

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責任編輯︰王明芳

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