【中華小姐】鄧佩儀向TVB請假返加拿大讀書　Gloria享受當地生活：周圍都太美了

鄧佩儀（Gloria）在香港出生，不過於2000年隨家人移民加拿大溫哥，於英屬哥倫比亞大學修工商管理學，畢業後於2012年參選溫哥華華裔小姐奪冠，其後代表溫哥華參選2013年度國際中華小姐競選，並再度勇奪冠軍。

可是在演藝路上不算十分順暢，中華小姐競選後順利成章入TVB，雖然不乏演出機會，比如參演《點金勝手》、《幕後玩家》等，在2019年在劇集《鐵探》演臥底探員亦獲觀眾稱讚，可是卻一直沒有機會當女一。

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《換命真相》首當女一

到2021年，鄧佩儀才在《換命真相》首度擔任女主角，並憑此劇首次入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後十強。不過她卻沒有「食住個勢」，反而在去年向公司請假返加拿大重投校園讀書。

這一年來，鄧佩儀雖然淡出幕前，但也時常在個人社交平台分享校園生活點滴，在去年底更為《溫哥華華裔小姐競選2022》擔任評判。

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近日，鄧佩儀更上載出出賞花的照片，並寫：「周圍都太美了🥹🌸So beautiful everywhere.」看來十分享受現時的生活。

而相中的她瘦了但精神十分飽滿，有網民亦留言稱她清減了，鄧佩儀幽默地回應：「人生就是胖胖瘦瘦胖瘦瘦瘦胖胖😌🙃」

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