【播錯國歌】冰協指削減任何資助均會影響運動員培訓及發展　望稍後約見楊潤雄

▲ （冰協提供）

文化及體育局局長楊潤雄今早（8日）在電台節目中表示，即使削減香港冰球協會資源，也會繼續資助運動員訓練及參加比賽，希望運動員不用擔心。【詳情即看：下一頁】冰協回應指，削減任何其他資助均會影響運動員培訓及發展，又指希望約見體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛及楊潤雄，了解港協及政府具體想法。

冰協指，協會的主席、秘書長及所有執委都是義務工作，不收分文，政府的所有資助皆用於三位文員薪酬及強積金、訓練、比賽、本地聯賽、行政費用如核數及部分海外會議支出資助等。冰協提到，有關海外會議的支出，協會一向有自費部分，如政府希望削減亦會理解，會方會自行想辦法籌集資金出席會議以免影響運動員出賽機會；並重申，削減任何其他資助均會影響運動員培訓及發展，

冰協又指，會方在2020年青年冬季奧運會中派出兩位本地培訓的運動員參賽，兩位均取得不少入球，取得一金一銅的佳績；本年度世界錦標賽男子組也取得銅牌，U18男子組取得銀牌，而女子組現時仍在奮戰中，坐銅望金、銀，不過冰協的精英運動員計劃資助也已被取消。

冰協稱，局長今早指政府意向是希望冰協優化及改善，懲處並非重點的說法與早前港協一直說法有所不同；並稱協會自上週開始已着手準備為已優化的管治措施撰寫報告，並就是次播錯國歌作深入檢討。

冰協又提到，已提出希望與霍啟剛議員見面，正等待回覆，亦希望稍後能夠約見楊潤雄，了解港協及政府具體想法，全力配合特區政府做好防止「播錯國歌」及「體育總會實施良好管治」的工作。

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責任編輯：黃小冰