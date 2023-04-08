【女兒或孫女？】68歲女星超高齡誕女　精主竟是27歲癌逝亡兒

▲ 西班牙68歲女星Ana Obregón透過代孕誕下一女，精主竟是27歲亡兒。（IG圖片）

西班牙68歲女星Ana Obregón宣布透過代孕誕下一女，而精主竟是自己的27歲亡兒Aless！由於代孕在西班牙並不合法，故她選擇到美國邁阿密進行代孕程序，事件引起大眾譁然。Ana Obregón表示對此引以為傲，揚言是一個奇蹟。

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據霍士新聞報道，Ana Obregón的獨子Alejandro Alfonso "Aless" Lequio在2020年癌逝，如今她剛出生的女兒Anita竟然是Aless的親生骨肉。她接受西班牙媒體《HOLA》訪問時表示，這是Aless的最後遺願，希望自己的孩子能誕生這個世界上。她強調女嬰只是她的孫女，

你必須知道這個女嬰不是我的女兒，而是我的孫女。她是Aless的女兒。當她長大後，我會告訴她，父親是一位英雄，讓她知道他是誰及引以為傲。

▲ Ana Obregón透過代孕誕下一女。（IG圖片）

高齡「湊孫」︰是驕傲與奇蹟

報道補充，Ana沒有透露代理孕母的身份，只分享了透過代孕和捐贈卵子，而精主就是因尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma）英年早逝的兒子Aless。「孫女」Anita則於3月20日在美國邁阿密一家醫院提早3星期出世。雖然西班牙禁止任何形式的代孕，但Ana可透過從美國領養的方式，帶Anita回家。

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事件惹起西班牙及其他歐洲國家的民眾譁然，加上她高齡照顧初生兒，引來社會辯論。Anna對此表示：「我希望真相被揭露出來，因為我沒有什麼隱瞞；相反，這是一種驕傲，一個奇蹟。」她強調這是兒子的遺願，才會使用兒子生前儲存的精子去進行代孕。

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責任編輯︰王明芳