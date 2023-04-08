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【無障礙通行】首部「組裝合成」升降機設於九龍城　預計下月底啟用

社會 14:47 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

工程人員在廠房安裝升降機部件。（網誌圖片）

運輸及物流局局長林世雄今（8日）發表網誌表示，「人人暢道通行」計劃最新的方向是採用「組裝合成」建築法建造升降機，而首部以次方式建造的升降機將設於九龍城區，料下月開放公眾使用。

林世雄表示，「組裝合成」建築法配合其他提升施工效率的措施，能達致「提速、提量、提效、提質」的目標。計劃下首部採用「組裝合成」建築法加建的升降機將設於九龍城區橫跨聯合道近聯福道的行人天橋，工程目前已進入最後施工階段，預計可於下月底落成並開放予公眾使用，施工時間較傳統的建築法減省了約6個月。

工程團隊把橫向的「組裝合成」組件轉換成垂直方向。（網誌圖片）

他提到，以「組裝合成」建造升降機，可將裝嵌升降機工序移師到廠房，並可同時容納超過十人分工合作，效率更高；且室內廠房裝嵌可避免工程進度受戶外惡劣天氣影響，而橫向的升降機塔結構內空間更為充裕，可大大改善工地環境，進一步保障工人安全等，好處良多。

林世雄續指，日後「人人暢道通行」計劃下每項行人通道加建升降機工程會更廣泛使用「組裝合成」建築法；而計劃至今已為分布全港各區約190條行人通道加建升降機，並正積極推展另外194個加建升降機的新工程項目。

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責任編輯：黃小冰

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