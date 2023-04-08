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【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費初卻一個疏忽失敗收場

娛樂 15:44 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

不少人都喜歡到迪士尼樂園玩，小朋友更會扮成公主入場，不過樂園卻不讓成年人以公主造型進場，因為免被其他遊客誤會是員工，引起不必要的混亂。

但原來除此之外，樂園也要求入園人士衣著不要太暴露。

美國有女網民Heleni在TikTok分享一條影片表示，曾有人因穿得太暴露，於是迪士尼給一件免費T恤予該入場人士，於是Heleni就想用此方法拎著數。

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未能拎迪士尼免費T恤

她穿著一件黑色短背心到美國的迪士尼世界，入園前在停車場脫掉背心，上半身只穿一件十分性感的黑色比堅尼。

可是，Heleni的如意算盤「打唔響」，因為她與朋友在園區閘口大門前已被迪士尼職員攔截，要求他們即穿回上衣才可入場。

結果她不能拎到免費衫，影片亦在TikTok瘋傳。Heleni未能成功拎著數，原來她忽略了一件事，有網民指，因迪士尼早已知有人故意用此方法搏拎免費T恤，而且情況頗嚴重，所以早約3個月前已停止免費送衫。所以一個本來貼心服務，卻被一些貪小便易的人破壞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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