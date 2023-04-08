【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」　約10隻蝦被收逾600元

▲ （Openrice圖片）

有內地網民近日在社交平台發文，指在尖沙咀一餐廳用膳時，點了數道「時價海鮮」，結帳時發現金額達3,763元，懷疑「被劏」，尤其1斤「椒鹽中蝦」被收取608元，但實際只有不多於15隻。

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據該網民上載的收據，其當日只點了4樣時價海鮮，其中4隻「蒜蓉粉絲蒸蟶子」最後被收取392元，而1斤「椒鹽中蝦 」（10多隻）則被收取608元，其餘「古法蟹」及金沙蟹」就各被受966元一隻。她直指，

「螃蟹就算了，我也不知道行情價格。但是請問什麼蝦？要600啊？？？10隻？！」。

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該網民也在該店的Openrice留言指，「之前就聽說講普通話會被歧視，我都不信，千千萬萬不要來這家黑店......可以報警嗎？？......這還不是宰客？？？」，其並直斥該餐廳簡直「抹黑」香港旅遊業，形容這餐飯是交「智商稅」，自己是「大冤種本種」。

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責任編輯：TOPick港聞組