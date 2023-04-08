【遺愛人間】31歲男騎電單車被樹砸中腦死　家屬忍痛捐贈器官助4人重生

▲ 31歲男騎電單車被樹砸中腦死，家屬忍痛捐贈器官助4人重生。

一個無私的決定，挽救多條生命。馬來西亞近日發生一宗奪命意外，31歲男子潘立文騎電單車回家時，不幸被一棵倒下的大樹砸中，送院搶救後被判定腦死，家屬決定完成男子的遺願，捐出器官遺愛人間，成功4名患者重獲新生。

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據馬來西亞《中國報》報道，31歲男子潘文立任職起重機操作員，3月22日傍晚6時許，他騎電單車回家時，不幸被一棵倒下的大樹砸中，隨後被送往醫院，經搶救後不治。 潘文立於3月24日被宣告腦死，家人知悉其死訊後都非常傷心。

當醫生詢問家屬，他有何心願未了時，媽媽指，兒子曾說過想捐贈器官，「我們認為這件事很好，可以幫助別人，而且人都不在了，我們也想幫他完成這一個心願。」

與醫生討論後，家人同意捐出潘文立的一對眼角膜及兩個腎臟，而器官捐贈手術於3月24日當天順利完成，他的喪禮則在手術5天後舉行。

▲ 潘文立生前與姑姑的合照。（《中國報》圖片）

潘立文是家中的小兒子，媽媽接受傳媒訪問時表示，「文立很乖且煙酒不沾，每天除了工作，其他時間都是在家。他生前也喜愛打遊戲，只是偶爾會與朋友出門喝茶。」

她又指，大兒子在新加坡工作，另一個兒子則在日本工作，只有小兒子文立一直留在馬來西亞陪伴雙親，從小到大都沒有離開過她身邊。

還有一點點就到家了，他就這樣永遠回不了家。一場意外把我愛兒給帶走，我心真的好痛！

媽媽指，據大兒子了解，文立生前有2個願望，第1個是買樓，第2個則是尋找另一半結婚，「文立的第1個願望已經實現了，唯獨第2個願望他永遠都無法實現。」

她又表示，雖然兒子已離世，但她希望向有關部門索償，「據我所知，是因為樹種到很淺，才會那麼容易倒下的。意外讓我失去一個兒子，我們真的不知道可以向誰索賠，又有誰可以負起這個責任。」

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責任編輯：羅嘉欣