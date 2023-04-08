【婆媳關係】江若琳激讚奶奶好相與從不吵架　網民一句突破盲點

▲ 奶奶好後生呀。

婆媳不和經常聽聞，兩個女人之間的斗爭，絕對可以家無寧日。不過並非個個奶奶都「惡頂」，江若琳（Elanne）的奶奶就非常好相與，兩婆媳日前一同在電視節目中煮食，合作無間，Elanne更公開出Post大讚奶奶，不過有網友就留言大潑冷水。

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Elanne與奶奶Peggy日前在節目中《廚神奶奶是你媽》一同下廚，兩人對戰另一對婆媳，Elanne及奶奶Peggy就決定用「蝦膏蒸豬肉」出戰，雙方均炮製出自家獨門拿手菜式，難分高下。

▲ 江若琳大讚奶奶好相與。

事後Elanne在社交網發文，上載與奶奶的合照，大讚對方好相與，她留言:

第一次同奶奶拍節目，好好玩嘅一次，記錄下我哋嘅婆媳糾紛，但sorry 一直都好和諧，糾紛從不出現，我奶奶嘅人生除咗笑，扮靚同影相，基本上同咩人都相處到，何況係我，簡直無難度。

唔少網民好羨慕佢有個咁好嘅奶奶；不過就有突破盲點，指因為兩人不同住，因為相見好同住難，留言：「試下一齊住」另外，都有網民留言話小朋友出世之後就不一樣了。

Elanne一向都有「地獄廚神」稱號，曾親下廚炮製「薑蔥蠔」，慘令老公Oscar瘋狂肚屙，更差點食物中毒：「因為我miss左啲步驟，唔記得左要烚一烚啲蠔先炒，點知老公全部食晒，差啲要入醫院！」Elanne嘅刀功亦令在場各人替佢緊張，一旁嘅奶奶「錫住」，爆出一句「等我切啦不如」引得全場爆笑。

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責任編輯︰王明芳