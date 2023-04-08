【不良習慣】10歲男童咬指甲上癮　父母帶求醫無效使終極妙招戒甩惡習

▲ 10歲男童咬指甲上癮，父母帶求醫無效，使終極妙招戒甩惡習。

小朋友有咬指甲習慣，一定要及早戒除。一名10歲男童因咬指甲上癮，父母試盡方法都無法讓他改掉壞習慣，無奈之下想出一絕招，終令男童改掉陋習。

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綜合內地媒體報道，北京一名10歲男童，多年來都有啃咬指甲的習慣。父母一開始沒太注意，結果發現時男童已咬上癮，「咬指甲咬到欲罷不能」。由於咬指甲對於兒童來說不是好習慣，父母便想盡辦法想讓兒子戒掉。奈何，父母帶男童看過心理醫生、在指甲上塗抹過苦甲水，但無論怎樣阻止，男童仍改不掉愛咬指甲的習慣。

用終極妙招成功搣甩惡習

最後，男童父母靈機一動想出妙招，就是直接帶男童去做「美甲」。父母請來美甲師，讓美甲師在兒子的手指甲上黏附甲片並修短。一開始，男童仍想咬指甲，但由於人工甲片的材質更堅硬，男童無法咬動；慢慢到第3個星期，男童已大幅減少了想咬指甲的舉動，美甲成功導正了他咬指甲上癮的壞習慣。男童父母非常欣慰，直言「會繼續採用這種方法治療」。

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愛咬指甲或反映心理問題

不過，有網民提醒，男童雖然透過美甲慢慢戒除咬指甲習慣，但作為一個本身咬指甲上癮的人，單靠做美甲並不能解決根本問題，希望父母仍要查清孩子為何會沈迷咬指甲的真正原因。

另有醫生指出，小朋友若出現咬指甲難以克制，可能是患強迫症徵兆，或有焦慮不安情緒，呼籲家長要釐清根本原因，對症下藥，才能真正扭轉孩子的壞習慣。

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責任編輯：羅嘉欣