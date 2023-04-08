【長腿女神】蘇皓兒背心輕露事業線慶生　Chloe零偶包不介意裸露演出【多圖】

蘇皓兒（Chloe）前日正式29歲生日，連日與好友不停慶生，她在社交網分享多張慶祝生日的相片，當中一張捧住蛋糕、穿背心輕露事業線，並寫道：「雖然我非常非常冇儀式感，但生日有人記得，還是很開心的（堅定的眼神）。」

生日開懷大吃外，早前蘇皓兒出席公開活動透露，拍ViuTV劇《Food Buddies》時，與同劇吳肇軒、談善言邊拍邊吃薄餅、點心、粉麵等，因此Chloe稱：「為了上鏡好看，我很努力減肥。」

其實有看Chloe與陳安立主持的旅遊節目《單車踩爆日本》也知道，她十分注意飲食節制，去到日本美食當前，也克制自己不可以食得太多，今次竟然大放縱。

【單車踩爆日本】 蘇皓兒陳安立踩單車遊日本 Chloe：慢慢欣賞沿途風景

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曾組女團到韓國受訓

不過Chloe根本得天獨厚，根本十分fit，平時熱愛做運動的她有腹肌，並擁有一雙具長腿而成宅男女神。她早在2008年以學生身份參加《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》，更入圍最後20強。

在2011年與太陽娛樂文化簽約為旗下平面模特兒，2015年簽音樂合約，經選拔後加入女子音樂組合As One，並與另外3位成員陳嘉茵（Kayan）、陳苑澄（Tania）、吳思佳（Shin）一起到韓國受訓，可是組合在2017年解散。

Chloe令更多人注意，是在2018年，因為她參與由Dear Jane演出及翻唱1989年陽光檸檬茶電視廣告的經典神曲《Sol #4》演出，成為新一代陽光少女，事後Dear Jane主音Tim笑稱之自己年紀比Chloe大太多，因此MV像阿叔追少女。

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沒偶像包袱

她進一步人氣提升，是2020年參演TVB劇《那些我愛過的人》，由此成功入屋。

之後，在《金宵大廈2》放棄偶包以毁容妝示人，而且當中一張宣傳海報上，Chloe坐於浴室椅子，她稱拍攝時穿了Tubetop和打底褲，十分安心。

Chloe宣傳此劇時曾接受TOPick專訪問及拍攝底線，她稱若遇到合適角色，不介意作裸露演出：「始終想建立一個演員形象，不會有太多包袱。」十分專業。

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因演戲學懂溝通

其實由歌手轉型為演員，令她漸愛上演戲：「以前的我很自我封閉，透過拍劇從而打開所有觀感，要跟好多人交流。從前我不敢直視人，但是拍劇無可能迴避人家的眼神，所以令我改變不少，」

她續說，透過經歷不同角色的人生，人也變成熟：「我的人生平平無奇，都需要經歷不同的情境，令我的人生閱歷多了，正如今次所演的角色，若果做一份普通的工作，是不會經歷到，」

Chloe謂現在學懂與人溝通：「以前不敢表達自己，這幾年發現是有需要的，想要就要爭取，開心與否都要說出來。」

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