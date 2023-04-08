蔡瀾曾表示抱恙半個月未有寫日記 網民憂心才子健康送祝福 娛樂 17:23 2023/04/08 分享： 分享： 熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ （經濟日報圖片） 現年81歲的蔡瀾在社交平台每天寫日記，與網民分享生活點滴，交流飲食及藝術心得。 可是在上月23日，他在專頁稱「日記主人抱恙，暫停數日。」因為他在上月22日的日記曾稱吃了淡水魚刺身，所以不失一貫幽默地表示：「住院跟吃危險料理及淡水魚刺身無關，請放心。一笑。」 但隔半個月，蔡瀾仍未有再更新社交平台，不禁令粉絲憂心，紛紛向他送祝福及問候。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福 凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去 13:05 2022/02/18 【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福 凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去 【龍馬精神】成龍為離開荷里活感自豪 以過來人身份建議演員留中國發展 13:23 2023/04/02 【龍馬精神】成龍為離開荷里活感自豪 以過來人身份建議演員留中國發展 【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷 大哥直言：我有一天會坐輪椅 今日 13:06 【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷 大哥直言：我有一天會坐輪椅 【食神韜韜】梁文韜由325磅減到195磅 蔡瀾大讚：你的意志力非常強 12:18 2021/06/01 【食神韜韜】梁文韜由325磅減到195磅 蔡瀾大讚：你的意志力非常強 【原振俠】續寫倪匡筆下人物不堪壓力患驚恐症 沈西城：當時唔知自己斤両 15:17 2022/08/05 【原振俠】續寫倪匡筆下人物不堪壓力患驚恐症 沈西城：當時唔知自己斤両 你可能感興趣 【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福 凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去 13:05 2022/02/18 【一代女神】鍾楚紅生日收花疫下送祝福 凍齡紅姑拒醫美接受優雅老去 【龍馬精神】成龍為離開荷里活感自豪 以過來人身份建議演員留中國發展 13:23 2023/04/02 【龍馬精神】成龍為離開荷里活感自豪 以過來人身份建議演員留中國發展 【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷 大哥直言：我有一天會坐輪椅 今日 13:06 【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷 大哥直言：我有一天會坐輪椅 蔡瀾 電影 娛樂人物職業