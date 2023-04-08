蔡瀾曾表示抱恙半個月未有寫日記　網民憂心才子健康送祝福

▲ （經濟日報圖片）

現年81歲的蔡瀾在社交平台每天寫日記，與網民分享生活點滴，交流飲食及藝術心得。

可是在上月23日，他在專頁稱「日記主人抱恙，暫停數日。」因為他在上月22日的日記曾稱吃了淡水魚刺身，所以不失一貫幽默地表示：「住院跟吃危險料理及淡水魚刺身無關，請放心。一笑。」

但隔半個月，蔡瀾仍未有再更新社交平台，不禁令粉絲憂心，紛紛向他送祝福及問候。