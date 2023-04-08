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蔡瀾曾表示抱恙半個月未有寫日記　網民憂心才子健康送祝福

娛樂 17:23 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（經濟日報圖片）

現年81歲的蔡瀾在社交平台每天寫日記，與網民分享生活點滴，交流飲食及藝術心得。

可是在上月23日，他在專頁稱「日記主人抱恙，暫停數日。」因為他在上月22日的日記曾稱吃了淡水魚刺身，所以不失一貫幽默地表示：「住院跟吃危險料理及淡水魚刺身無關，請放心。一笑。」

但隔半個月，蔡瀾仍未有再更新社交平台，不禁令粉絲憂心，紛紛向他送祝福及問候。

撰文 : TOPick柴犬出動

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