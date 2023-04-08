【遊日注意】日本公共澡堂水中現疑似大便　前員工爆料：清潔2個半鐘即重開

▲ 日本公共澡堂水中現疑似大便，清潔消毒2.5小時即重開。

日本一間老字號溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」早前被揭發一年只換兩次水，引起民眾關注溫泉及公共澡堂的衛生問題。近日有曾在澡堂打工的員工，分享一段離譜經歷。

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根據日本媒體「日刊SPA！」報道，一名化名北谷恒佑的32歲男性，大學時期曾在一家高級澡堂打工。有次整理更衣室的腳踏墊時，一位年約20多歲的男顧客反映，「不好意思，浴池底好像有什麼東西」。

北谷當時十分疑惑，他隨即檢查浴池，發現浴池的角落，有一個深啡色的物體，看起來似乎是人體的排泄物。北谷立即向經理反映情況，對方查看後，決定即時關閉有問題的浴池，並要求北谷幫忙處理。

雖然北谷心裡抗拒，但不得不服從經理的指令，他戴上橡膠手套將糞便取出。之後澡堂亦進行清潔消毒工作，約2個半小時後，該浴池又重新開放。不過，由於浴室內沒有閉路電視，因此無法找出罪魁禍首，「但因為那天沒有兒童顧客，可以肯定是成年人做的。」

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責任編輯：羅嘉欣