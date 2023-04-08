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【隱形戰隊】視后江美儀視帝陳展鵬正邪對決　趙希洛胡諾言CP最大嫌疑

娛樂 17:48 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（4月7日）劇情內，視后Madam Fong（江美儀飾）及匡勝天（陳展鵬飾）先後進行3次「正邪大對決」。在正邪角力之中，匡勝天先贏一仗，成功洗脫殺人罪名無罪釋放。

至於Madam Fong因遭Ben Sir （胡諾言飾）指證，遂涉嫌畀假口供而需即時停職受查。她回警局執拾細軟時，暗地叮囑Ocean（馬國明飾）警隊有內鬼，著Ocean著手調查。

編劇布疑陣吊癮

聲稱因Madam Fong坐足8年「冤獄」的匡勝天自然亦未就此罷休，於無罪釋放當日與Madam Fong唇槍舌劍一輪後，即正色宣戰謂：「我出得番嚟唔會畀你過得咁舒服。」令無數網民期待匡勝天將再出甚麼狠招對付Madam Fong等人。

而之前一直備受關注的內鬼身份昨晚亦引起熱討，由於趙希洛飾演的阿Yan、與忽然變節指證Madam的Ben Sir均相當有可疑，故二人暫時呼聲最高，而為「誰是內鬼」爭持不下的網民，更直呼「編劇故布疑陣」很吊癮，網上氣氛熱烈。

眼鏡造型獲讚

在昨晚《隱形戰隊》，兩大好戲之人江美儀及陳展鵬（煎Pan）不但氣場方面誰也搶不了誰的風頭，二人的眼神變化更是出神入化，被譽為「隱形MVP」的陳展鵬更施展渾身解數之作。

首先煎Pan昨晚造型多變，除繼續有陰森監獄Look、還有知性心理醫生Look、好身手殺手Look及風騷出獄Look，當中煎Pan的眼鏡Look更獲讚斯文兼有新鮮感。

煎Pan眼神交足戲

另外，煎Pan昨晚的眼神放題亦是相當精彩，除與江美儀的對峙勁有氣勢，當他得悉小柔（趙璧渝飾）是卧底時的「睇我點收拾你」眼神、應付傳媒時裝作善良豁達的眼神、面對質疑時擘大眼講大話的眼神，均相當入戲。

尤其在法庭對決中，煎Pan憑數個眼神「郁動」已成功呈現「勝券在握」狀態，演奸角演得如此輕鬆，難怪網民大讚他奸得有型。

蕭徽勇有氣勢

昨晚，另一獲不少網民讚賞的，還有飾演匡勝天辯護律師的蕭徽勇。

勇哥在法庭上機關槍掃射般的雄辯滔滔、以及振振有詞的狀態，令網民留下深刻印象，留言大讚：「律師演技好好」、「好鎮定」、「好有Point」、「律師有氣勢」。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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