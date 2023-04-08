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【明星育兒】陳展鵬單文柔用心栽培愛女小豬比　學打高球兼溜冰讀國際英文幼稚園學費逾7萬

育兒經 18:26 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

小豬比很好學呀！

復活節長假期開始，星爸星媽就算幾忙都要抽時間陪仔女，視帝陳展鵬於長假期都暫時放下工作，與太太單文柔（Phoebe）及女兒小豬比共享天倫，一家三口去暢遊水族館，Phoebe平時很用心栽培小豬比，安排一系列興趣班之餘，更安排入讀星二代最受歡迎學府國際英文幼稚園，該校以多元化的活動和戶外參觀，擴闊兒童視野聞名，學費每年逾7萬。

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單文柔強調沒有逼阿女學興趣班，她在社交網留言表示，「四歲嘅小朋友究竟有幾多精力呢？婆婆今日打嚟問我，點解Quinta學咁多嘢，Cooking class, little scientist, drawing , ice skating …其實全部都係Quinta話要學，嚟緊佢仲話要學番Ballet，我都想睇吓佢點分配啲時間。」小豬比認真好學及精力充沛！

而小豬比讀的國際幼稚園，位於九龍塘，她入讀N班，畢業後可以直升K1，該校以揉合中西文化教育的優點，按照兒童的身心發展及能力，設計以兒童為中心的中英文校本課程，透過主題教學及設計活動，培育兒童多方面的學習能力，透過多元化的活動和戶外參觀，擴闊兒童視野，學費每年逾7萬元。

該校非常受星二代歡迎，包括杜德偉兒子AJ（Alex Junior）、陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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責任編輯︰王明芳

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