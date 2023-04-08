【許冠傑演唱會】歌神憶許冠英張國榮哽咽　林家謙任嘉賓齊唱《心裡日記》

「許冠傑此時此處演唱會」在昨晚（4月7日）於紅館舉行第一場演出，也是疫情後，「歌神」許冠傑 (Sam) 首次於香港舉行的實體演唱會。

許冠傑帶歌迷去一趟廣東歌的時光旅行，共同回味香港人獨有的成長點滴。在演唱會中段，阿Sam更向幾位廣東歌傳奇歌手致敬，所穿的服裝亦別出心裁地加入結他、鷹及蝴蝶的元素。

許冠傑《洋紫荊》推出40周年紀念版MV 張敬軒古巨基梁詠琪任演唱會嘉賓

哽咽懷緬張國榮

當中，阿Sam一連唱出幾首經典名曲，包括陳百強的《感情到老》，也向曾與他合作多年的音樂監製楊雲驃致意。

而唱到《無情夜冷風》時，Sam站在舞台佈景的鷹旁邊，大屏幕同時播放他與哥哥許冠英的昔日生活照。

適逢4月，在演繹張國榮的《有誰共鳴》時，舞台升起一隻紅色紙鶴，表達對舊朋友的懷緬之情，Sam更一度感觸哽咽。及後，Sam和全場觀眾一起以《Tears in Heaven》，紀念一眾廣東歌傳奇歌手，場面令人動容。

許冠文上台掀高潮

到演唱會末段，更請來Sam的哥哥許冠文（Michael）及Sam的姪兒許思維上台及合唱《鐵塔凌雲》，掀起當晚高潮。

《鐵塔凌雲》的創作靈感，正正是源於50年前許冠文放假遊歷世界後有感而發，寫下的一首英文詩。《鐵塔凌雲》於1972年發表，是當時第一首全本地製作的歌曲，亦被譽為粵語流行曲的起源。

林家謙任嘉賓

當到唱《洋紫荊》一曲，在現今的香港，聽起來又是別有一番感受。但正如曲中歌詞所言﹕「願明天香港，也是天堂，定能看得見一點曙光。」回顧半世紀以來的高高低低，只要堅持不放棄，繼續努力，就是香港精神。



這晚Encore環節請來與Sam同樣是唱作歌手的林家謙，二人合唱Sam的《心裡日記》及《搵嘢做》，琅琅上口的歌詞，引來全場觀眾跟着旋律一同拍手合唱。

阿Sam於台上表示對今次演唱會期待已久，能夠與歌迷實體見面、互動，十分感動。

當晚氣氛十分熱鬧，全場萬人多次大合唱。Sam亦實行開騷前的承諾，親近歌迷，透過歌曲與眾同樂，以音樂為彼此打氣，為社會注入正能量。

最新影片推介：馬國明專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R