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【美化城市】卓永興指康文署計劃在城門河畔左岸設水上單車場　市民或可在城門河享踏水上單車之樂

社會 19:38 2023/04/08

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

卓永興與康文署討論美化城門河畔計劃。（卓永興Facebook）

政務司副司長卓永興今（8日）在社交平台發文，推介市民若復活節假期留港可到訪康文署轄下的大埔海濱公園、大埔海濱公園及茘枝角公園，並提到康文署將在城門河畔左岸增設水上單車場。

卓永興昨與康文署署長劉明光到訪上述3個公園。他指，城門河畔的沙田公園，園內有400種約11萬株植物，形容百花爭妍，木棉、宮粉羊蹄甲、串錢柳等樹木也各有風姿；並提到康文署總康樂事務主任稱，署方計劃在沿城門河畔廣植顯花喬木、櫻花和簕杜鵑，料兩年後會漸見成果；另署方亦構思在左岸增設水上單車場，讓市民在城門河享受踏水上單車之樂。

至於大埔海濱公園，他形容公園的行人道寬闊，兩旁植有不少10幾20米高的松樹，綠蔭蔽日，行走其中感到神清氣爽，很是舒服；而公園還有一條櫻花大道，兩旁種了70多棵不同品種的櫻花，如富士櫻、墨染櫻，只可惜花期剛過。不過，除花木以外，公園還有一片偌大的草地可供小朋友在草地嬉笑追逐。

最後在茘枝角公園，他指，區外市民未必知道市區有一個佔地17公頃的公園，公園分為十個景區，園內最為特色的，則是面積達1.25公頃的「嶺南之風」公園。而他也走了園中有一條強身健體的卵石步行徑，指正是「唔行唔知身體好」，大家有興趣可以去「嘆下」。

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責任編輯：黃小冰

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