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【爺孫戀】李龍基女友將人民幣塞滿名牌手袋炫富　Chris受基哥寵愛繼承7個物業

娛樂 10:58 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「準基嫂」Chris把人民幣塞滿手袋！

現年72歲的李龍基，與36歲的Chris Wong一直未受年齡差距影響，愛得十分甜蜜，基哥曾說過怕自己行先一步，將名下7個物業全歸Chris名下！ 

日前，「準基嫂」Chris在IG限時動態上發布了兩張令人感嘩然的相片，更被指她是炫富呢！

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」

「銀紙」塞滿名袋 

基哥早前指自己會與Chris在今年低調完婚，又指會將自己名下7個物業全歸Chris，十分照顧另一半。

Chris的社交平台也與一般人無異，不時上傳旅遊、玩樂的相片，最近，她在IG限時動態分享自己把一疊又一疊的人民幣塞滿一個Hermès手袋 的相片，又有另一張相是記下另一個同樣裝滿人民幣的小手袋，十分誇張！ 

Chris寫道：「我每個包包的都願意把所有位置，毫無保留留給你」、「你的努力耕耘 ，我不介意把手袋的空間，全部騰出來給你塞滿」，這樣也不禁令人猜想基哥是把自己的收入「上繳」予Chris作打理呢！

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好學不倦 

本身為飛機工程師的Chris，近日於北京航空航天大學EMBA課程，Chris在上月於個人IG分享數張相片，從照片中所見，她於該大學的經濟管理學院學習營銷管理，更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，並寫道：「沒有不付出的名成利就！」，足見十分好學。

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修成正果

自基哥與Chris的關係曝光後，不少人也好奇二人的婚姻狀況，基哥就爆出二人其實尚未結婚，不過如無意外會於今年結婚，並且選擇低調，即是不會擺酒，又指過往因疫情影響而未可赴內地「見家長」。

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基哥有心有力

基哥在TOPick專訪中坦言自己到了此年紀，生活和飲食崇尚簡單，平時做適量運動，保持充足睡眠。

他年青時已不煙不酒，也是身體健康的原因。他說：「我天生對酒敏感，一喝便出事，年青時試過開工前喝了一點點，臉上便出滿紅點，不能拍攝，所以從不喝酒。」

擁有良好生活習慣的他，難怪年過70也依然「有心有力」，他強調自己與Chris在溝通話題、性生活也沒有問題，又指二人拍拖4年來從未有分開過，實在令人羨慕！

最新影片推介： 蘇雅琳專訪 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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