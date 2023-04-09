【交通事故】大埔新娘潭路兩車相撞四人受傷　涉事男司機危駕被捕

▲ 大埔新娘潭路昨晚發生嚴重交通事故，兩輛私家車在新娘潭路近涌尾燒烤場對開相撞（Facebook截圖）

大埔昨（8日）晚深夜11時許發生嚴重車禍事故，兩輛私家車在新娘潭路近涌尾燒烤場對開相撞，車禍現場影片於網絡流傳。據網上流傳影片，見到其中一車起火，全車陷入火海，現場烈焰衝天；另一車有4人受傷，其中兩人被困，由消防員救出送院。

事故起因為一輛豐田私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，去到近涌尾燒烤場對開時，懷疑越過雙白分隔線，撞向對面線的思域私家車。車禍後兩車嚴重損毀，其中豐田私家車冒煙，幸司機立即下車，幸無受傷，不久全車陷入火海，但思域則有4人受傷，其中兩人被困，由於火勢猛烈，思域車頭亦受到熱力波及。

其中1段影片見到私家車起火期間，現場有大量濃煙冒出，一名男子坐在稍遠的路邊，而另一輛沒有起火的私家車有人被困，現場有人正進行救援，有一把男聲大叫「求下你救我老婆呀，我死咗都唔緊要呀」。其後消防員迅速到場，開喉將火撲熄，只見起火的私家車屬豐田品牌，全車儼如廢鐵。

救援人員將傷者救出，4名傷者中，20歲姓陳思域私家車男司機腳部受傷，同車25歲姓梁和39歲姓謝女乘客，以及29歲姓黃男乘客，分別腳部或身體其他位置受傷，當中兩名女乘客一度被困車內，其中一名女傷者被救時需要戴上氧氣罩，其後消防員撬門將她救出；有傷者需戴上頭箍臥床送院，所有傷者清醒送院治理。據悉4名傷者送院時仍清醒，警方以涉嫌「危險駕駛」罪名，拘捕40歲姓蘇豐田私家車司機。

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記者：解青羽