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【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫

育兒經 11:38 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳冠希咀嘴6歲女兒掀育兒爭議。

現年42歲的陳冠希（Edison）向來緋聞多多，成為爸爸之後就有女萬事足。陳冠希經常在社交平台大晒女兒Alaia照片，亦跟女兒齊齊直播，父女感情好好。近日，陳冠希晒父女溫馨咀嘴照片掀起育兒爭議，有網民指女兒已長大，爸爸不應錫嘴。

父女嘟嘴咀嘴。（IG圖片）

浪子回頭變暖男爸爸

陳冠希（Edison）自2017年與名模秦舒培結婚兼誕下女兒Alaia後，形象逆轉，浪子回頭變成暖男爸爸。陳冠希經常在社交平台大晒女兒照片，如分享了Alaia上月6歲生日照片，女兒在生日蛋糕前對鏡頭微笑，愈大愈靚女，添了幾分少女味，不過另一張相，正值換牙期的Alaia，開口笑展露甩了幾隻牙，稚氣十足非常可愛。

爸爸Edison大讚女兒是最好的，祝Alaia生日快樂之外，表示女兒向她展示了愛，教會了他耐心，在很多方面啟發了他。

最新影片：

湊得輕鬆啲
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父女錫錫是真正的浪漫

陳冠希可稱得上「女兒奴」、「寵女狂魔」，日前他在IG再度晒父女溫馨照，卻掀育兒爭議。相片中戴上藍色Cap帽的Edison，蹲低與在小木屋玩耍中的Alaia嘴對嘴錫錫。陳冠希帖文寫道了「TRUE ROMANCE」（真正的浪漫），憑照片的角度，相信是老婆秦舒培拍攝，紀錄父女甜蜜溫馨的一刻。

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網民：反對爸爸咀嘴女兒

不過，有關相片卻惹來爭議，網民意見兩極，一邊廂網民大讚溫馨，但不少網民認為女兒日漸長大，爸爸跟女兒咀嘴不恰當，留言包括：「姑娘都大了，嘴對嘴不好吧」、「我挺喜歡希哥設計的功夫鞋的，但是這親吻方式…感覺不妥，不適」、「嘴對嘴好不適」、「so dirty」等，有些網民反駁自己女兒何來不妥？斥批評的網民管太多了。以上網民部分是以簡體字留言，估計育兒觀屬華人較傳統些，跟在外國長大陳冠希不同，估計Edison懶理。

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責任編輯︰王明芳

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