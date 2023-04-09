【致命婚姻】企業家遭前妻榨乾財產留遺書輕生　家屬苦熬6年訴訟終奪回千萬遺產

▲ 前妻翟欣欣涉逼死企業家丈夫，被死者家屬追討遺產。

一段錯誤的婚姻，令一條寶貴的生命流逝。內地在2017年發生一宗妻子逼死丈夫案，涉事丈夫是從事IT行業的企業家，與妻子相識不足半年就閃婚，然而婚後短短40日就遭妻子捲走鉅款，強迫離婚後還索要千萬元人民幣財產，最終丈夫在網上公開遺書後跳樓輕生。家屬花了6年時間打官司，近日終在狠心前妻手上取回死者的千萬財產。

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綜合內地媒體報道，事發於2017年3月30日，國際通訊軟件「WePhone」中國區創辦人蘇享茂，在婚戀網站結識了一名漂亮的女碩士翟欣欣，對她一見鍾情，很快便開始拍拖，並於6月7日結婚。沒想到兩人閃婚短短40日，便在7月16日離婚。

翟欣欣索要1000萬作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鏈斷裂，被外界認為是「逼死」對方的原因之一。而事實上，在結婚前，男方已在女方身上花了數百萬人民幣，後來還揭發翟欣欣原來曾經有婚姻紀錄，並非如她所說「只拍過一次拖」，但蘇享茂仍斥巨資購買一個物業給她。

不過，婚後翟欣欣很快露出貪錢真面目，以「怕高」為由，要求丈夫把婚前購買的房產賣掉，然後再買另一間。根據中國法規，蘇享茂的北京房產是婚前財產，離婚後妻子無得分，但婚後再買的房產，妻子就有權分，蘇享茂當時已理解妻子只是為錢而結婚，因而拒絕其要求。

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翟欣欣以離婚要脅，蘇享茂欣然同意，於是她便開始恐嚇對方，揚言自己在北京有當警察的親戚，可以捉他坐牢、摧毀他的事業，若不想坐牢，就要支付1000萬人民幣，以及拿出三亞的物業作賠償。為了擺脫翟欣欣，蘇享茂最終支付了660萬人民幣。

惟翟欣欣離婚後仍與母親一同騷擾前夫，最終逼得他受不了，加上因為資金周轉不靈，蘇享茂在2017年9月7日凌晨跳樓自殺，並在網上留下選書控訴前妻，

我從來沒想過我是這樣的結局，我竟然被我極其歹毒的前妻翟欣欣給逼死了。

事發後，蘇享茂的哥哥發現，弟弟與翟欣欣相識不到半年，就已在對方身上花真超過1300萬人民幣，因此哥哥在翌年4月委托律師向翟欣欣提告，以財產糾紛、贈與合同糾紛及要求返還財物3宗案件起訴，要求對方償還共計1000萬人民幣遺產。

案件審理長達6年，翟欣欣在法院辯稱自己沒有詐騙或虐待前夫，所有財產轉移都是他自願，自己亦與其自殺無關。不過，法院認定兩人關係是「閃婚閃離」，而且蘇享茂為維繫感情贈與翟欣欣高額財物和錢款，翟欣欣在雙方協議離婚時，亦向前夫實施脅迫，具有違法性。

最終，法院在今年3月31日十審判決，撤銷兩人在離婚協議中兩條協議，包括「男方無條件配合女方到海南三亞相關部門，辦理房屋所有權歸女方的過戶手續，如男方不配合須賠償300萬違約金」及「男方自願一次性補償女方1000萬現金」。

另外，翟欣欣還須退還蘇享茂家屬大額現金，價值逾百萬的跑車、30多萬的鑽戒及頸鏈等，共計約1000萬人民幣。法院還撤銷翟欣欣對海南及北京兩個物業的個人所有權。

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責任編輯︰王明芳