【娛圈情侶】莊思明坦言盼盡快嫁楊明　Lisa專心工作與男友分隔兩地

▲ 莊思明在出年「好事近」？

藝人莊思明（Lisa）與楊明拍拖6年，人前人後都表現恩愛，二人亦已認定對方為終生伴侶，Lisa也陪男友走過高低，而Lisa的拿督父親莊寶在2月尾離世，二人的婚期也未有這麼快可成事！

日前，Lisa現身節目錄影，她在接受傳媒訪問時把一顆「恨嫁的心」表露無遺。

【莊鍶敏父親離世】楊明發文悼念莊思明拿督父親 許下承諾：會好好照顧Lisa

想盡快做新娘

Lisa與楊明已互相認定對方，她坦言自己因年齡也不小，故希望可盡早結婚，指最快也要下年才可披嫁衣。她更笑言可能在明年會懷孕兼結婚，似乎她也感到很期待！

Lisa曾表示很滿意楊明，覺得對方的性格很好，惟美中不足之處就是尚未正式向她求婚。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

透露男友近況

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩項罪名，並在去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，判監18天。

在今年1月出獄的楊明，鮮有更新社交平台，最新一則IG帖文已是在今年3月2日悼念Lisa的爸爸。

提到楊明的近況，Lisa透露男友正在內地修讀有關文化交流的短期課程，二人變相要「分隔」一段短時間了！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不離不棄

Lisa對楊明不離不棄，一直陪男友上庭，男友服刑時候前往探監、接出獄，堪稱最佳女友。

在大年初一（1月22日），Lisa在個社交平台分享與家人吃飯時的合照，早已融入莊家的楊明也在場，從相中所見他精神很好，笑容燦爛。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R