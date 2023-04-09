【隱形戰隊】鏗少成匡勝天復仇大計重要棋子　邢風Shadow遭綁架危在旦夕

▲ 《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》來到尾聲，大奸角匡勝天（陳展鵬飾）無罪釋放，結局周將火力全開展開驚天復仇大計。

據TVB今日（4月9日）在官方社交網釋放的結局周搶先睇預告片，之前在「活人狩獵」個案中威力驚人、曾令邢風（劉穎鏇飾）及Shadow（劉佩玥飾）陷險境的鏗少（阮浩棕飾），將成為匡勝天復仇大計的重要棋子之一。

▲ Shadow被女女感動。

「警隊雙嬌」遭綁架

「搶先睇」所見，擅長操控人心的匡勝天，胸有成竹向鏗少謂：「你知唔知邊一個害到你咁？」成功重燃鏗少對邢風及Shadow仇恨，令出名躁狂的鏗少進入暴走狀態；之後鏡頭一轉，明顯被齊齊綁架的邢風及Shadow果真身陷險境、生死未卜。

更驚人的是，逃獄後的鏗少將變本加厲，動殺機之餘更對「警隊雙嬌」起了色心，預告中鏗少邊解開褲頭邊咬牙切齒說狠話，邢風及Shadow性命及清白岌岌可危。

▲ 鏗少展開報復。

主線角色難逃一死

據知，匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，就連無辜市民亦會受牽連，結局周除再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是5隻手指數唔晒，坊間更盛傳連主線角色亦難逃一死！

此外，在「搶先睇」當中，邢風與Cool Sir（陳山聰飾）、及Shadow與女女（林子善飾）雙雙修成正果有情人終成眷屬，到底片段中4人的結局是如預告片中呈現的次序一樣求婚後才遇上危機；還是逃過一劫後方才修成正果？

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