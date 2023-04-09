【旅行泡湯】參加越南團旅行社遺失護照　一家四口被棄機場職員放假懶理

▲ 一家四口參加越南團竟被旅行社遺失護照。

近日不少人都趁長假期出國旅遊，台灣有一家四口早於2月就報了越南旅行團，不料今月初到機場出發前，旅行社卻發現遺失他們的護照，令他們假期出遊計劃泡湯之餘，更被丟在機場無人理會。

有台灣網民在facebook群組「爆料公社」發文，她表示，今年2月中向旅行社報名參加越南旅行團，在職員建議下，她在3月初將護照寄往台北，交由職員協助辦理簽證及處理過期護照，在3月30日時她還向職員確認，職員亦稱護照已寄出到高雄。

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在4月1日，他們一家四口清晨5時就到機場等待，沒想到領隊在6時許告知找不到他們的護照，她即時致電追問職員，職員竟稱可能在3月31日才寄出護照，令她感到十分氣憤，「這麼重要的事項，你居然沒有打去高雄做確認，高雄方也沒跟台北公司確認」。

最終，他們一家四口看著其他團友順利出國，他們就被丟在機場無人理，因為職員稱目前公司的人都在放假，無法協助訂酒店和叫車，著他們自己處理，

當下我除了爆炸，腦子一團亂，看著家人大家都很茫然，又餓又累，行李又大，我真的好想哭......

直至兩日後，事主再發文，貼出旅行社的道歉信，內容提及會依旅遊合約的約定全數賠償，包括4人旅行費15萬新台幣（約3.8萬港元）及賠償100%團費，共計退回30萬新台幣 （約7.7萬港元）。不過，事主強調，目前雙方仍在協調中，她尚未簽署和解書。她希望對家人有個交代，而不是賠錢了事。

賠我再多的錢，也換不回那5天的假期。

不少網民紛紛留言，支持她要求額外賠償，甚至向旅行社提告，要求交代護照去向，「聽說把人家護照弄丟，還沒辦法弄個車弄個房間給人家」、「別人難得家庭假期，就被不負責任的旅行社給毀了」。

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責任編輯︰王明芳