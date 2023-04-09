【人口販賣】疑被誘騙至緬甸KK園區　20歲女大生拒絕救援：男友不走我不走

▲ 20歲女大生疑被誘騙至KK園區，卻拒絕救援。

早前東南亞多地發生「賣豬仔」騙案，不少人受騙到柬埔寨、緬甸等國家，遭禁錮從事非法工作。台灣靜宜大學一名20歲女大學生，上月底與母親失聯後，警方查出她獨自搭機至緬甸，擔心她被誘騙，沒想到救援人員趕赴當地救人卻遭她拒絕，更堅持「男友不走，我不走」。

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據台媒報道，就讀台灣靜宜大學的20歲林姓女生，3月30日買單程機票赴倫敦，但在曼谷中途跳機，入境緬甸仰光後行蹤不明，母親發現女兒沒有回桃園度假，而且打電話無人聽。

由於女大生的前任及現任男友都從事欺詐相關工作，家人擔心女生被男友拐騙到KK園區，於是報警，並在facebook尋人。有自稱救援組織的人員在網上發文稱，林女的確是被騙去緬甸，「但她樂意」。

救援人員在4月7日下午花了20分鐘就找到人，KK園區亦同意放人，然而林女竟不領情，表示男友不走，她也不走，不肯上車離開，堅持要回園區找男友，甚至不再與救援人員聯繫，令大家都很挫敗。

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責任編輯：羅嘉欣