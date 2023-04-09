【見錢開眼】受夠被母親當人肉ATM　海外打工男變富翁租舊屋扮窮呃全家

▲ 一名赴外地升學打工男網民，表示一個原因扮窮，隱瞞全家自己變了富翁。

外國一名男子赴海外留學，畢業工作事業有成，變成千萬富翁，卻選擇隱瞞家人，租舊屋、著爛衫扮窮。他的做法有原因，受夠被母親當人肉ATM，被迫出錢請家人去旅行，男子有感家人只是向錢看，不關心他，決定變了富翁也不讓家人知道。

據英國《每日郵報》報道，近日一名自稱是千萬富豪的男網民，在網上論壇Reddit匿名分享自己扮窮欺騙家人的經歷。他解釋是情有可原，詳細撰勸世文，永遠不要告訴家人自己財務狀況的真相。

媽媽只關心兒子賺幾多錢

事主多年前出國留學，大學畢業後在當地找到工作，當時媽媽打電話給他，第一件事是關心兒子賺多少錢。事主直接告訴媽媽多少人工，當時人工其實偏低，幾乎負擔不起生活使費，難以有錢儲。但換成自己國家的貨幣時，它就變了很多，在當地很不錯，而父母自然認為兒子很富有，之後家人行為亦發生變化，將樓主當成人肉提款機。

最新影片：

回想當時獲得第一份薪金時，父母說要探望他，但迫他支付所有費用。事主深深感受到，父母並不太關心他，只是想要一個免費假期，讓兒子成為他們的導遊、自助提款機ATM。之後，家人欲求不滿不斷要錢，事主直言陷入了資助家人的模式，父母告訴其他家庭成員，兒子會照顧全家。如當他回國時，家人希望有很多禮物、每次外出由樓主付錢、要求出錢支付兄弟姐妹的大學學費等。

事主開始意識家人見錢開眼，有感應該劃清界線，慢慢疏遠家人，停止打電話和發短信，停止向他們分享生活狀況。

變富翁但租舊屋扮窮

在疫情時，事主反趁機開始自己的事業，專注做副業，給果事業蒸蒸日上，更辭掉工作專心發展，他卻對家人說謊自己失業，經濟拮据。結果家人立即不再聯繫他。

至現在事主已是千萬富豪，他慶幸決定保護自己，經濟上獲得自由，近年他告訴家人已找到工作，但工資不高，而且不斷呻生活成本很高。家人來探訪他時，自己會俾機票錢，出門的次數亦減少了。

為了謊言更逼真，事主聲稱當家人來時，他會租舊屋，而實際上是住在高級頂層大樓。此外，他準備兩個手提箱裝著舊衣服、三個箱裝常用的餐具、書籍等。當家人來訪時，助手就會找舊屋，並將舊物品放在那。

事主強調喜歡家人，不想與他們完全隔絕。他分享帖文是因為不能在現實生活中跟認識的人分享此事。貼文引起網民熱議，很多網民明白及支持樓主，「被家人當成搖錢樹真的讓人心淡」、「幫家人出錢其實沒關係，但對方需索無度就很差」、「我可能也會這樣做」等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳