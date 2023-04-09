【海外升學】美「最有錢途」大學排行榜　哈佛耶魯十甲不入邊間排第一？

▲ 美國大學畢業生年收入排行榜。（iStock圖片）

收入和學歷是否一定成正比？美國《紐約時報》近日推出一項大學排名工具，其中「畢業後收入最高」的排名，常春藤名校僅兩間排首10位，哈佛大學連前25名都不入，第一位是加州理工學院，畢業後年薪中位數達11.2萬美元（約88萬港元）。

《紐約時報》近日推出的大學排名工具，讓讀者透過畢業後的收入、學費、校園位置、學術研究排名等因素，排出最適合自己的大學。而其中一項「畢業後收入最高」，是根據畢業生在畢業後10年內薪金中位數排名。

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常春藤名校中，只有賓夕凡尼亞大學及普林斯頓大學入圍，哈佛大學和耶魯大學畢業生並未擠入前10名，其中哈佛大學僅排第25名。

以下是排名最高的10間大學及年收入中位數：

1. 加州理工學院 California Institute of Technology；11.2萬美元（約88萬港元）

2. 麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology；11.1萬美元（約87萬港元）

3. 哈維穆德學院 Harvey Mudd College；10.8萬美元（約84.7萬港元）

4. 本特利大學 Bentley University；10.7萬美元（約83.9萬港元）

5. 賓夕凡尼亞大學 University of Pennsylvania；10.3萬美元（約80.8萬港元）

6. 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University；9.9萬美元（約77.7萬港元）

7. 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology；9.8萬美元（約77萬港元）

8. 史丹福大學 Stanford University；9.7萬美元（約76萬港元）

9. 佐治城大學 Georgetown University；9.6萬美元（約75.3萬港元）

10. 普林斯頓大學 Princeton University；9.5萬美元（約74.5萬港元）

根據美國勞工部數據統計，截至2022年底，25至34歲全職上班族年收入中位數為5.2萬美元（約40.8萬港元）；大學畢業生年收入中位數為5.9萬美元（約46.3萬港元），同一年齡層的高中畢業生為3.6萬美元（約28.2萬港元）。

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責任編輯︰王明芳