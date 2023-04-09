【網絡熱話】炎明熹生日會遭斥無野食收費貴　網民鬧食人唔噒骨

▲ 為迎接炎明熹18歲生日，早前500名粉絲預訂了西貢WM酒宴會廳，大搞派對（《TVB娛樂新聞台》截圖）

今日（9日）是本地歌手炎明熹（Gigi）的18歲生日。星期五（7日）一班Gi炎粉（炎明熹fans暱稱）於西貢WM酒店提早為Gigi慶生。而有網民於Facebook發帖斥酒店餐食收費貴分量少，直言「食人唔噒骨」。

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為迎接炎明熹18歲生日，早前500名粉絲預訂了西貢WM酒宴會廳，大搞派對。炎明熹的媽媽和妹妹也從內地來港出席活動。

而有參加生日派對的網民在Facebook發帖稱，生日會準備的餐食分量與質素與價格不符。該網民表示，餐單中寫明的三樣熱盤，「每樣只限一粒」，正常一個小朋友食三粒嘢，點夠飽啊」。而每位fans都要收費450元，卻「食埋啲咁嘅垃圾」。該網民為生日派對提供的食物感到十分惱火，表示自己「決心要將呢條廢柴嗰日貪婪公諸於世」，並要網民來評理。

不少網民及fans於該則Facebook帖文下留言表示，請森美做MC、book酒店各方面均需要花錢，而Gigi的生日派對提供餐食、Gigi亦親自獻唱，每個參加生日會的fans都是自願前來對Gigi表示支持，「冇屈人去」。而有其他fans則表示，只要能見到偶像，吃什麼其實無所謂，而如同發帖者一般介意到特意開po講，則懷疑他不是真fans。

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記者：解青羽