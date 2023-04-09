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【十優港姐】麥明詩做乖乖女伴父母旅行　Louisa素顏上陣狀態大勇

娛樂 14:03 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Louisa好靚女啊！

十優港姐麥明詩（Louisa）雖然已淡出幕前，但其一舉一動仍備受關注，Louisa早前就曾因上載身穿性感晚裝的相片，而被讚被選港姐時更弗！

Louisa除了擁有好身材、高智慧外，她也是乖女一名，她就陪同父母到澳洲旅行，「搭枱」伴父母慶祝結婚38周年！  

【十優港姐】麥明詩騷胸開衩上腰展美腿　頻派福利勁省鏡【多圖】

Louisa素顏上陣

昨日（4月8日）， Louisa在IG上載父母慶祝結婚38周年的相片，Louisa也有揸機與父母自拍，從相中所見，Louisa以素顏上陣以放鬆地享受假期。 

Louisa的臉上未有很多瑕疵，也是飽滿的狀態，似乎對素顏「無有怕」！ 

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努力保持身型 

Louisa曾穿上橙色大Deep V 的上衣，加上中間縷空的設計，大晒深長事業線，盡顯零贅肉！

Louisa如今轉行至法律界擔任商業管理顧問，不過見她的身型反而愈來愈弗，可謂較在幕前的時候更加省鏡，見Louisa不時游水﹑行山等運動，她又指自己一星期就會游水三次。她在隔天會在家中做6至10分鐘body weight workout呢！ 

此外，Louisa認為控制飲食亦很常重要，她的減肥午餐餐單是雞胸肉、烚雞蛋和蔬菜，相當健康。

Louisa又指，自己是易瘦體質，故未有太刻意再戒口，都可以有顯著的後果。不過她又提醒自己的減肥方法不專業，並指減肥時作息時間也很重要。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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