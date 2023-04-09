  • 20°C
香港時間 : 2023409日 (週日) 14:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】市建局開啓九龍城重建項目　冀九龍城區重建保留地區特色

社會 14:16 2023/04/09

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「泰人服務隊」走訪區内泰籍居民，了解他們對市區重建的想法和困惑

市建局在九龍城先後開展兩個重建項目，希望日後能夠重塑地區特色。重建過程中與區内持份者保持密切溝通，包括與泰裔組織探討疫後復辦潑水節的可行性。

市建局在九龍城先後開展兩個重建項目分別是啟德道/沙浦道項目、及衙前圍道/賈炳達道發展計劃。市建局行政總監韋志成在網誌表示，市建局團隊積極協調和聯繫九龍城民政事務處、康文署和警方等相關政府部門，磋商潑水節活動的細節，透過不同渠道加強宣傳推廣，亦派出義工隊協助統籌物資、場地佈置等，停辦三年的潑水節今日順利舉行。

他表示，市建局日後會繼續支持保存及承傳九龍城區的潮、泰特色節慶活動。他提到，去年5月啟動項目後，與其他團體組織一隊由泰籍居民組成的「泰人服務隊」，至今已經招募30名泰籍人士擔任義工，接觸區內超過300名泰籍居民和商戶，了解和收集意見，未來一年將擴大工作規模和範圍。

韋志成表示，市建局推動「龍城」區市區更新工作時，已研究在重建後預留位置讓商戶回遷，繼續在原區經營，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的獨特氛圍和地區特色。根據顧問匯報，大部分商戶支持市建局的過渡期經營安排及永久回遷方案。未來數月市建局團隊將整合顧問所收集到的意見，落實商戶過渡期經營的安排和重建後回遷不同方案的具體細節。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

九龍城區 節慶 市建局 市區重建 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【婆媳關係】江若琳激讚奶奶好相與從不吵架　網民一句突破盲點
16:28 2023/04/08
【婆媳關係】江若琳激讚奶奶好相與從不吵架　網民一句突破盲點
【8孩母親案】女子慘遭拐賣24年誕8孩　丈夫鐵鏈鎖頸拘禁虐待罪成囚9年
11:47 2023/04/08
【8孩母親案】女子慘遭拐賣24年誕8孩　丈夫鐵鏈鎖頸拘禁虐待罪成囚9年