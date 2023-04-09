【市區重建】市建局開啓九龍城重建項目　冀九龍城區重建保留地區特色

▲ 「泰人服務隊」走訪區内泰籍居民，了解他們對市區重建的想法和困惑

市建局在九龍城先後開展兩個重建項目，希望日後能夠重塑地區特色。重建過程中與區内持份者保持密切溝通，包括與泰裔組織探討疫後復辦潑水節的可行性。

市建局在九龍城先後開展兩個重建項目分別是啟德道/沙浦道項目、及衙前圍道/賈炳達道發展計劃。市建局行政總監韋志成 在網誌表示，市建局團隊積極協調和聯繫九龍城民政事務處、康文署和警方等相關政府部門，磋商潑水節活動的細節，透過不同渠道加強宣傳推廣，亦派出義工隊協助統籌物資、場地佈置等，停辦三年的潑水節今日順利舉行。



他表示，市建局日後會繼續支持保存及承傳九龍城區的潮、泰特色節慶活動。他提到，去年5月啟動項目後，與其他團體組織一隊由泰籍居民組成的「泰人服務隊」，至今已經招募30名泰籍人士擔任義工，接觸區內超過300名泰籍居民和商戶，了解和收集意見，未來一年將擴大工作規模和範圍。



韋志成表示，市建局推動「龍城」區市區更新工作時，已研究在重建後預留位置讓商戶回遷，繼續在原區經營，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的獨特氛圍和地區特色。根據顧問匯報，大部分商戶支持市建局的過渡期經營安排及永久回遷方案。未來數月市建局團隊將整合顧問所收集到的意見，落實商戶過渡期經營的安排和重建後回遷不同方案的具體細節。

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記者：解青羽