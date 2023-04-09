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【本港經濟】陳家強稱全球經濟出現低增長　本港金融市場今年難有大進賬

社會 14:31 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳家強稱全球經濟出現低增長，本港金融市場今年難有大進賬（資料圖片）

科大工商管理學院兼任教授陳家強今日（9日）在一個電台節目表示，全球經濟正出現低增長，香港不可能獨善其身，今年經濟難以快速增長。

陳家強表示，今年本港金融市場一定不會有很大進賬，尤其在美國加息環境下，大家對投資市場反應並不熱烈。而美國經濟不太好，歐洲亦有戰事，消費不會太快恢復，本港貿易難以急劇增加。

陳家強在節目後表示，香港只能做好自己，包括在疫情後恢復旅遊業、航空業等過去幾年停頓的行業，而部分人的消費習慣可能已經改變，需要時間回復至疫情前，因此經營模式亦需要調整。至於金融市場仍然低迷，各方面在一段時間後復蘇，以及全球經濟穩定下，本港金融和貿易才會反彈。

陳家強又表示，矽谷銀行和瑞信銀行都是個別事件，經處理後出現系統性危機的機會比較細。以往美國的高通脹問題，聯儲局只能靠加息處理，但現時可能影響金融系統，聯儲局最近的調子已經轉變，指可能要減慢加息速度，意見較為鷹派的學者亦指經濟開始衰退。

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記者：解青羽

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