【興趣班】音樂劇表演資深學員獲獎盃　港媽不滿兒子僅得證書：無理小朋友感受

▲ 港媽不滿兒子表演僅獲證書。

父母為了幫仔女儲Portfolio，都會參加各式各樣的興趣班和課程，希望獲得證書和獎項。有港媽在社交平台投稿，指近日兒子參加英文音樂劇課程，上了兩個月後近日表演，然而表演時間安排差，而且只有部分參加者獲獎盃，只參加一期課程的新生僅獲證書一張，令她大感不公，直斥教育機構只為賺錢。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，早前為兒子報讀了教育劇戲藝術中心的英文音樂劇課程，分為3至6歲及7至16歲兩組，眼見多數都是幼稚園孩子參加，整個課程為期兩個月，每星期一堂，然後就會表演。

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然而，她對表演當日安排感到不滿，當時下午3時半至5時半綵排，之後有一小時用膳，表演集合時間為6時半，但8時至10時才是演出時間。表演分為兩個音樂劇，A組表演60分鐘，沒想到B組竟表演長達110分鐘，結果超時至晚上10時50分才完成表演。

家長都開始表現得好攰，唔敢想像舞台上嘅小朋友又餓又眼瞓係咩感受。

怒轟頒獎過程不公

不過，港媽當時仍繼續等待，因為最後還有最重要的頒獎環節，她不希望小朋友錯過成果的一刻。然而，大會只安排了約10多名資深學員上台領取獎盃，頒獎者指這些學員在中心讀了很多年，而由於時間關係，其他小朋友就直接派發證書。

港媽形容，工作人員像派傳單一樣，把證書傳給學員，令她大感不滿，

讀第一期嘅只得證書？我點向小朋友解釋大家一齊咁努力表演，人哋有獎盃，佢得獎狀？

她見著沒有獎攞的小朋友很失落，坦言不明為何要令小朋友表演完後不開心。如果這是比賽，她可以接受沒有獎拎，但這是一個表演，身邊也不止她一個家長不滿，

家長期待咗咁耐，最後換來小朋友捱餓、攰到喊、自尊心嘅挫敗。點解可以完全唔企喺小朋友嘅感受考慮，純粹剩係為咗賺錢？

港媽圍爐失敗

不過，大多網民卻不認同港媽的說法，反指表演其實不必在意獎狀或有沒有得上台領獎，重點是練習的開心和努力上台的經驗；有人亦認為，這些表演只是滿足家長虛榮心，「咁唔中意又去學去上堂，其實依家個個都識一兩技旁身，出到嚟都唔係好特別咋」、「介意嘅唔係小朋友，介意嘅係家長」、「每星期一堂，只係上兩個月就表演，呢啲水平上台係得家長覺得好睇，仲攞獎？」、「投稿者唔駛圍爐喇，考咗牌先啦！」

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責任編輯︰王明芳