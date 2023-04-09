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【借錢黨】西灣河兩中年女推BB車疑騙錢　目擊者：男途人俾咗$50

親子 16:39 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

近日西灣河出現兩中年女推BB車，疑為借錢黨騙錢。

小心騙子利用婦孺搏同情呃錢！近日網上流傳有中年女以2人為一夥，推著BB車出沒在西灣河一帶，專問男途人拎錢。目擊者已見中年女得手，有男街坊俾了$50， 目擊者將有關事件在網上分享，提醒網民多留意免受騙。帖文引起熱議，不少網民表示在其他區也曾見過。

借錢黨疑出沒西灣河

今日（9日）有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，帖文附有一張圖片，見有兩名中年女士站在馬路前，其中一人推著嬰兒車，2人回頭望向拍攝的路人。發帖街坊提及各位要小心相片中兩個女人，她們在西灣河一帶疑以借錢為由騙錢，更出動小朋友搏取路人的同情心。

一個推住個「BB車」入面有個身形高大嘅「小朋友」打側瞓，另一個問街坊借錢，一拎手機出嚟即刻望過嚟！已經有男街坊俾咗$50佢！

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疑出動小朋友搏同情

目擊者懷疑她們是否媽媽及真的有需要急用錢，因為小朋友身形高大不似要乘嬰兒車，發帖網民有感「最衰行得唔近，聽唔到佢哋用咩藉口借錢」，有感她們疑似騙子，見女子主要以男人為目標，「 我見佢問咗幾個單身男人」，提醒大家多警剔免受騙。

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有關帖文引起熱議，有街坊網民留言指在昨日（8日）晚上近10時半，同樣看見該2名中年女人，有拍攝她們的背影，跟發帖者是同一天遇見她們，2人衣著一樣，同樣其中一人推著BB車，「講幫佢報警會幫到佢，之後就走咗」，而樓主回應「就係呢2個女人呀」。

網民：其他區也出現

另外，帖文被轉載不同的網上群組，另有網民在荃灣、大埔多區遇過類似手法的借錢女人，呃錢黨疑在多區出沒，「琴日喺荃灣見到」、「我之前夜麻麻遇到兩位年輕的也是推嬰兒車也是開口要錢」、「行過大埔火車站隧道，都見到有兩個女人用相同手法，但無BB車 / 小朋友，接近路過的男士」等。如市民遇上陌生人借錢，要提高警覺，可向警方舉報。

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責任編輯︰王明芳

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