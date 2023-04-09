【拜錯祖先】為先人搬墳後全家整年怪事頻生　揭墳場職員擺烏龍：俾錯骨灰龕

▲ 台女表示，過去一年為先人搬位後怪事連連。（iStock圖片）

拜錯祖先可大可小，台灣桃園一名女子去年將祖先骨灰龕搬遷安置，沒想到一年來家裡怪事不斷，直至接到公墓人員電話，才發現拿錯了別人祖先的骨灰龕，這一年不但拜錯祖先，還幫錯別人祖先搬屋。

綜合台媒報道，事發於去年5月，桃園一名吳姓女子及家人，為了方便拜祭，便把祖父母的骨灰從雲林搬回桃園安置。沒想到，過去一年怪事不斷，例如家中小朋友經常跌倒受傷，母親在家開燈，右手無名指竟骨折，父親的血糖飆升等。

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為了擺脫厄運，全家就想在今年3月提早祭祖，沒想到雲林公墓職員卻在4月來電告知，當初抱錯了骨灰龕，因此這一年來一直錯拜別人祖先，甚至幫對方搬家。對方的家人到雲林祭祖時，發現祖先骨灰龕的門開著，裡面的骨灰不翼而飛始揭發事件。

吳女表示，當時是弟弟去拿骨灰龕，弟弟指當時看照片位置是正確的，不料卻拿出錯誤的骨灰龕，

還好那家人有發現，到底是開錯還是放錯，不是很清楚。

針對這宗烏龍事件，公墓人員坦承有疏失，願意協調後續賠償事宜。

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責任編輯︰王明芳