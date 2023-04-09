【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】

▲ 蘇玉華擔任網上節目《絲打圍爐》的嘉賓！

蘇玉華（阿蘇）與潘燦良在2020年結婚，二人相愛28年，志趣相投的二人在觀眾眼中是合襯的一對，阿蘇日前作客蝦頭（楊詩敏）、連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》，阿蘇罕有分享與與潘燦良的感情生活！

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與潘燦良生情愫

阿蘇指與潘燦良在演藝讀書時的感情是「似霧又像花」 ，後來二人各自拍拖、分手，直至一起參演電影《人間有情》就再開始聊天。

阿蘇直認以前有點辜負對方，稱：「發覺呢一個係好值得交往嘅朋友，點解因為之前可能因為有啲事情發生咗，而大家無咗個友誼，呢個好可惜，開始做返朋友，然後慢慢會約去聽Concert、睇戲，好自然咁開始。」

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十分合拍？

蝦頭問二人是很相合抑或截然不同，阿蘇指二人有相同、不同之處，即是二人對戲劇的價值觀、人生的看法、成長經歷有相似的地方，不過她指與潘燦良不會有太多的爭拗。

阿蘇提到潘燦良指她在有些時候也是很悲觀的，「其實係不斷不斷去認識對方之餘，其實都係認識自己。」

她笑指自己現時也不會稱潘燦良為丈夫，二人是以「潘先生」、「蘇小姐」作稱呼，並指二人希望把對方好的事帶出來。

舒服做自己

在30多年的相處中，阿蘇稱她在這段關係中可舒服地做自己，她分享道：「我唔會要佢改變啲咩，佢都唔會要我改變。我愛佢係愛佢所有嘢，就算係缺點都好，我知道係佢一部份，咁先係完整嘅佢。我冇可能用自己個角度、自己嗰把尺，去要求佢變成我心目中嘅佢。」

她續說：「咁樣係太唔公平、太唔應該，我覺得兩個人嘅相處唔係咁樣，係我完全接受佢係咁樣，而我好好咁去，唔好講包容，我就係覺得要佢就要晒佢所有嘢。」

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分享相處之道

蝦頭、Shiga也很好奇二人的相處之道，阿蘇指潘先生是她的生活、生命、身體的一部份！

她說：「到依家仲會好想見到佢，見到佢仍然係開心。又或者有一杯雪糕，就會好想同佢Share，瞓覺仲會拖手，係一啲好細節嘅嘢、一路經營同灌溉嘅一種關係，或者我會關心佢今日過成點、拍戲拍成點？我諗係一啲咁簡單、咁細微、咁生活嘅嘢，而唔係驚天動地嘅事，但呢啲嘢累積係好緊要，同埋真心地欣賞佢！」

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