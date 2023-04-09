【食物中毒】夫婦花逾萬元食米芝蓮三星餐廳　上吐下瀉投訴不果：花錢買難受

▲ 上海有米芝蓮餐廳疑出現食物中毒個案。（圖非涉事餐廳，iStock圖片）

上海一間米芝蓮三星餐廳出現疑食物中毒事件，有夫妻花費逾萬元（人民幣‧下同）用餐後，上吐下瀉，事後他們發現當日還有另外4名食客都出現相關症狀，不滿餐廳卸責，於是向當地相關部門投訴。

據內地媒體報道，一名王姓男子上周三（5日）表示，他與太太在3月23日在上海外灘一間米芝蓮三星餐廳用餐，人均消費為6800元，兩人共花費1.3萬元，然而他們用餐後卻上吐下瀉，事後更發現當日還有另外4名食客都出現相同症狀，因此向餐廳投訴。

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然而，餐廳事隔4日才以英文回覆電郵，表示事件與餐廳無關，認為他們6人是感染到諾如病毒。王男感到相當不滿，於是向當地市場監督部門投訴，惟餐廳在3月25日已更換菜單，因此無法對王男一行人當時就餐的食物進行檢查，但會繼續檢查食品供應商，並安排雙方當面調解。

當地市場監督管理局職員指，食物中毒最佳調查時間是72小時，然而他們接到投訴時已過去近一周，到現場調查也只能看到樣品，較難了解當時情況。涉事餐廳職員指，餐廳向顧客發送電郵後未得到對方回應，對方就直接在網上發布影片，說自己食物中毒，令店方感到荒唐，目前仍待市場監管部門的檢查結果。

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責任編輯：羅嘉欣